Le migliori auto da possedere nel 2020: la mega classifica di AutoExpress

Anche se ora siamo tutti rintanati in casa per l'emergenza Coronavirus, presto a tardi tutto finirà e potremo tornare alla nostra vita di sempre, nel frattempo scopriamo quali sono le migliori auto da possedere in questo 2020.

AutoExpress ha pubblicato proprio oggi la sua mega classifica Driver Power relativa alle migliori auto da possedere in questo 2020, andiamo dunque a scoprire cosa pensa una delle migliori riviste specializzate su piazza. Abbiamo usato la parola "mega" non a caso, la classifica completa infatti vede ben 75 modelli differenti (e potete trovarla cliccando sul link in fonte), noi invece ci focalizziamo sulle prima 10 posizioni, tutte con punteggi superiori al 90% overall.

Al decimo posto si è piazzata la nuova Skoda Superb, considerata come la migliore familiare, al nono la Hyundai Ioniq, all'ottavo la Lexus IS (anche migliore compatta). Proseguendo al settimo posto troviamo la Toyota Corolla, mentre al sesto un'altra Skoda, la Kodiaq. Entriamo nella Top 5, con la Mazda CX-5 che si è classificata quinta e la Kia Niro quarta.

Arriviamo così al podio, con la Lexus RX al gradino più basso con un sonoro 91,98% e punteggi praticamente al massimo per quanto riguarda motore, esterni, interni e comfort, spazio, maneggevolezza, sicurezza e qualità costruttiva. Ha fatto ancora meglio, a 360 gradi, la nuova Peugeot 3008 con 92,04%, mentre la migliore auto in assoluto da comprare in questo 2020 è risultata la Kia Sorento, con un punteggio di 92,05%