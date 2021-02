La migliore auto del 2020 per Jeremy Clarkson è la Giulia GTA-R 290 di Alfaholics

Jeremy Clarkson è sicuramente uno dei critici automotive più seguiti e osannati del mondo, grazie alla sua esperienza con i programmi TV Top Gear e The Grand Tour. Il conduttore tiene anche una rubrica sul Sunday Times, giornale per il quale ha scelto la migliore vettura del 2020 fra quelle da lui testate - e la scelta vi sorprenderà.

Sarà una Tesla 100% elettrica, un SUV/Crossover, una supercar da un milione di euro? Nient’affatto, Clarkson ha scelto una splendida Alfa Romeo Giulia GTA-R 290 realizzata da Alfaholics, una restomod realizzata allo stato dell’arte. Una vettura davvero fuori dagli schemi, una meraviglia su quattro ruote che nel Regno Unito costa la bellezza di 320.000 sterline, 367.000 euro circa.

Del resto Alfaholics, che l’ha costruita nel North Somerset, ha fatto largo uso di fibra di carbonio e ha aggiornato buona parte della tecnologia dell’auto ai giorni nostri. Siamo pronti a scommettere che Clarkson, da buon provocatore qual è (ricordiamo che sempre sul Sunday Times ha di recente distrutto la nuova Jeep Renegade 4xe), avrà fatto la sua scelta anche per andare controcorrente rispetto allo “standard”, è però anche vero che la Giulia GTA-R 290 in questione monta un motore Alfa Romeo Twin Spark originale da 2.3 litri con ben 240 CV di potenza.

I cerchi in lega di alluminio e un lavoro generale di fino, oltre al carbonio nominato prima e alle sospensioni con braccetti in titanio, hanno portato il peso dell’auto a non superare gli 830 kg, dunque siamo davvero di fronte a piccolo capolavoro di tecnica. Peccato che non sia così facile possederne e guidarne una...