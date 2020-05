Il momento migliore per acquistare una moto Honda: prima rata fra 6 mesi

Honda cerca di rimettere in moto il mercato delle due ruote lanciando un'interessante promozione post-lockdown: scegliendo una nuova moto Honda la prima rata si paga dopo 6 mesi.

In una situazione di emergenza come quella vissuta con il COVID-19, le due ruote diventano uno strumento di distanziamento sociale perfetto per gli spostamenti urbani, motivo per cui Honda ha pensato a una promozione dedicata agli appassionati.

Si chiama Variamente ed è una formula di finanziamento dai connotati davvero estremi: può arrivare a 60 mesi, si comincia a pagare dopo 6 mesi dall’acquisto e le prime 24 rate sono di importo sensibilmente inferiore alle restanti 36 ma in ogni caso tutto con interessi 0% (TAN 0% TAEG 2.46%) per entrambi i periodi. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2020.

L’iniziativa è già attiva presso i concessionari ufficiali Honda, che dal 4 maggio hanno finalmente rialzato le saracinesche e si sono adoperati per adeguare il layout dei flussi di clientela all’interno dei locali, e fiduciosi i massimi dirigenti della branch italiana del colosso giapponese.

"Durante il lungo periodo di permanenza a casa, in smart-working - ha dichiarato William Armuzzi, Motorcycle General Manager di Honda Motor Europe Ltd. Italia - abbiamo lavorato senza sosta alla ricerca di soluzioni che potessero contribuire a risolvere, da un lato il problema della mobilità personale, dall’altro la ridotta capacità di spesa di tanti consumatori. Insieme ad Agos, nostro partner storico per il credito al consumo, siamo riusciti a mettere a punto questa formula straordinaria, e i primi riscontri sono incoraggianti, in tantissimi stanno già scegliendo o tornando alle due ruote, il che ci rende doppiamente soddisfatti, perché significa anche minore inquinamento, riduzione del traffico e, ne siamo certi, grande divertimento e praticità."



Ricordiamo che presto arriverà in Italia il nuovo scooter Honda ADV 150 e che in lavorazione c'è anche uno scooter elettrico Honda.