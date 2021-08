Migliorare handling ed efficienza della Tesla Model 3 Performance: ci pensa Senner Tuning

La Tesla Model 3 è l’auto elettrica più efficiente in circolazione, e nella sua declinazione sportiva Performance offre ancor più prestazioni, anche a livello di dinamica di guida. Se però foste alla ricerca di una maggior tenuta di strada unita ad un miglioramento dell’efficienza, allora Sunner Tuning ha la ricetta che fa per voi.

Il preparatore tedesco infatti ha ultimato i lavori sul suo ultimo progetto, dedicato appunto alla Tesla Model 3 Performance, che a quanto pare è in grado di migliorarla ulteriormente. Il kit proposto da Sunner Tuning non stravolge la vettura, ma va a toccare alcuni punti chiave che dovrebbero fare una bella differenza.

La tenuta di strada dell’auto viene migliorata con il montaggio di un set di ammortizzatori KW Variant 3 che abbassano il corpo vettura e permettono anche la regolazione di compressione ed estensione. Inoltre, stando a quanto dichiarato dal preparatore, la riduzione dell’altezza di guida riduce la resistenza del vento del 7%.

Questo va a giocare all’efficienza generale del mezzo, che viene ulteriormente incrementata con il montaggio di una combinazione di pneumatici-cerchioni dal peso decisamente inferiore rispetto all’unità presente di serie, pur mantenendo le stesse dimensioni di fabbrica. Il peso risparmiato riduce le masse rotanti del 40%, che si traduce in un incremento dell’autonomia che può arrivare anche al 10% rispetto all’auto di serie.

La particolarità di questo kit risiede poi nella scelta cromatica dei cerchi da 20 pollici, che dal lato sinistro sfoggiano una tinta dorata metallizzata, mentre dal lato destro si presentano in un classico grigio metallizzato, e calzano pneumatici Bridgestone Potenza Sport da 245/35 e 275/30 rispettivamente per l’anteriore e il posteriore.

Parliamo quindi di modifiche tutt'altro che esagerate, ma in grado di cambiare in meglio il comportamento dell'auto sia in termini dinamici che di efficienza. Se invece siete alla ricerca di un kit più aggressivo le opzioni comunque non mancano, guardate ad esempio la Model 3 Ascension-R di Unplugged Performance.