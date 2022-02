Migliorare l'efficienza della Tesla Model 3: la prova dell'alettone NEMEA

Volete aggiungere uno spoiler posteriore alla vostra Tesla Model 3, oppure sostituire quello standard della Performance? NEMEA ha creato un nuovo body kit chiamato Aero Range che promette migliori prestazioni in materia di consumi ed efficienza.

Nemea è sostanzialmente nata per trasferire nel settore stradale l'esperienza ottenuta nel mondo del Motorsport, e per questo body kit per Tesla Model 3 è stata eseguita una scansione 3D dell'auto, poi è arrivata la progettazione delle modifiche e infine la realizzazione dei modelli e la produzione vera e propria. Lo scopo? Migliorare un coefficiente di drag già ottimo così da aumentare l'autonomia e ridurre i consumi di energia, oltre a migliorare l'handling.

Il kit non solo è composto da uno spoiler posteriore che si occupa dell'aria che passa al di sopra della vettura, offre anche un diffusore posteriore che "rallenta" l'aria che esce da sotto la macchina e uno splitter frontale che tiene sotto controllo la pressione dell'aria sotto la macchina. Se lo spoiler si applica sul bagagliaio tramite un adesivo strutturale 3M, gli altri componenti sfruttano gli ancoraggi delle parti originali - che per forza di cose vanno sostituite.

Per saperne di più sul progetto mandate pure in play il nuovo video del nostro amico Matteo Valenza, che ovviamente ha pensato di provare il body kit in prima persona sulla sua Tesla Model 3 Performance. Sempre Matteo vi fa anche un regalo: acquistando il kit sul sito NEMEA potete ottenere uno sconto del 20% con il codice MATTEOVALENZA. Il prezzo dello spoiler è di 769 euro, le altre parti possono essere aggiunte a parte.

