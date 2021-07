Il miglior momento per noleggiare una Mazda MX-30 elettrica: in offerta fino al 31/8

Pur con i suoi fisiologici difetti, la Mazda MX-30 ci è comunque rimasta nel cuore per la sua dinamica di guida pulita e confortevole - e ora è arrivato forse il momento migliore per prenderne una a noleggio.

L’iconica Mazda MX-30 elettrica si può ora avere a noleggio con la classica “proposta che non si può rifiutare”. La società giapponese, in partnership con ARVAL Service Lease Italia, infatti la offre a 229 euro (IVA inclusa) al mese per 30 mensilità, con un anticipo minuscolo di appena 2.745 euro. Si tratta di una soluzione adatta a piccole aziende, liberi professionisti e utenti privati che non vogliono impegnarsi nell’acquisto di un’auto elettrica, liberi di adattare il contratto come meglio credono.

Quello sopra infatti è solo un esempio, l’utente può scegliere quota d’anticipo, durata del noleggio, chilometraggio e servizi addizionali che potrebbero interessargli. La formula ideale per investire in una tecnologia che, lo sappiamo, si evolve costantemente, un fattore che fra qualche anno potrebbe gravare pesantemente sul valore dell’usato. Con il noleggio bypassiamo del tutto questo problema e al termine del contratto restituiamo la vettura a Mazda Italia, senza pensieri.

L’offerta descritta sopra si riferisce alla MX-30 con batteria da 35,5 kWh e-Skyactiv e allestimento Executive con prezzo pari a 29.900 euro (comprensivo di ecoincentivi statali in assenza di rottamazione pari a 5.000 euro). Attenzione però perché la promozione non è illimitata: è valida fino al prossimo 31 agosto.