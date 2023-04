La miglior auto della storia? Anche l'IA va in difficoltà: ecco i 6 modelli menzionati

Qual è la miglior auto della storia? Una domanda complicata a cui è difficile rispondere con una sola opzione, e anche l'IA, l'intelligenza artificiale, è andata in difficoltà nel provare a scegliere: 6 le auto indicate.

A interpellare il software sono stati i colleghi di AutoBild Spagna, e la risposta è stata la seguente: “Come IA, non ho la possibilità di avere un'opinione soggettiva. Tuttavia, molti esperti e appassionati di sport motoristici hanno evidenziato modelli come la Ford Model T, il Maggiolino Volkswagen, la Ford Mustang, la Porsche 911, la Ferrari F40, la Toyota Corolla , tra gli altri, come alcune delle migliori auto della storia. Tutto dipende dai parametri che si considerano per fare quella valutazione”.

L'IA, giustificando la sua scelta plurima, ha aggiunto: “Perché la Ford Model T? Beh, perché è stato il primo modello prodotto in serie che ha permesso di aumentare la produzione e abbassare i costi, diventando un prodotto accessibile per la classe media”.

Discorso simile per il mitico maggiolino Volkswagen, fra le auto fuori produzione che gli appassionati vorrebbero rivedere. La piccola tedesca è stata la prima auto per il popolo grazie ad un prezzo abbordabile, e ha permesso alla Germania di risollevarsi dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale.

La Ford Mustang, di cui di recente vi abbiamo svelato la funzione maranza, è invece la sportiva più venduta di sempre oltre oceano, protagonista di centinaia di film, mentre la Porsche 911 è una vettura iconica, l'auto sportiva per eccellenza, un mito vivente che quest'anno a settembre festeggerà i suoi primi 60 anni.

L'AI non si è dimenticata della Corolla, l'auto più venduta di tutti i tempi con oltre 50 milioni di unità piazzate in tutto il mondo, infine l'intelligenza artificiale ha menzionato la Ferrari F40, la supercar più ricercata dai collezionisti, l'ultimo bolide supervisionato dal Drake Enzo. Sicuramente l'IA non ha trovato una risposta univoca ma tutti i sei modelli scelti hanno fatto la storia dell'automobile.