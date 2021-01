Il miglior momento per acquistare una Tesla Model 3: Ecobonus anche sulla Performance

Tesla ha operato nelle ultime ore un significativo taglio di prezzo alla sua Model 3 in Italia. Tralasciando la versione Standard Range, rimasta invariata, la Long Range e la Performance costano da ieri 5.000 euro in meno - e il motivo potrebbe non essere così segreto. Ora tutta la gamma è compatibile con l’Ecobonus.

Come vi abbiamo ricordato qualche giorno fa, anche nel 2021 saranno attivi gli incentivi auto che abbiamo conosciuto nel 2020 sotto forma di Ecobonus. Le auto elettriche in particolare costano la bellezza di 10.000 euro in meno (8.000 euro di sconto statale + 2.000 euro di contributo concessionario).

Sono compatibili tutte le auto elettriche con prezzo fino a 61.000 euro, e la Tesla Model 3 Performance costa ora 60.990 euro, una cifra che sembra ritagliata per l’occasione. Ora dunque una Model 3 Standard Range Plus senza accessori si può acquistare a partire da 37.990 euro con incentivo e rottamazione, 41.990 euro senza rottamazione. La Long Range Plus si può acquistare a partire da 43.990 euro con rottamazione, 47.990 euro senza. Arriviamo così alla Model 3 Performance, che con la rottamazione viene 50.990 euro, 54.990 euro senza rottamare nessun veicolo.



Se i nuovi clienti sono alquanto contenti, chi ha acquistato una Model 3 LR o Performance nell’ultimo mese non è altrettanto felice, poiché nel giro di poche ore i tagli - fra scelte aziendali e incentivi - sono stati relativamente di 5.000 e 15.000 euro... Chissà se la società di Elon Musk penserà a qualche iniziativa per soddisfare in ogni caso i suoi ultimi clienti.