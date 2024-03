Migliaia di problemi con il motore 1.2 PureTech: la risposta di Stellantis

Stellantis, il grande gruppo automotive che gestisce Fiat, Citroen Peugeot e tanti altri marchi, sta avendo non poche grane con alcuni suoi motori estremamente diffusi. A fine gennaio 2024 vi abbiamo parlato di problemi con il motore 1.5 BlueHDi, in Francia però anche l’1.2 PureTech non sta funzionando a dovere.

Al di là delle Alpi quasi 4.800 utenti si sono uniti per affrontare Stellantis sulla questione 1.2 PureTech. Si tratta di un motore benzina montato su tantissimi modelli del gruppo, da Citroen a Opel, passando anche per Peugeot. Gli utenti segnalano da mesi problemi con il motore in questione, tanto che lo scorso 1 febbraio hanno deciso di inviare - per mano del loro legale rappresentante, Christophe Léguevaques - una lettera a Stellantis con il gruppo che ha da poco risposto ufficialmente.

Il contenuto della lettera non è stato pubblicato per ovvie ragioni, lo stesso Léguevaques ha però fatto intendere che il gruppo è disposto a iniziare un dialogo. Si è ancora lontani dall’ottenere una risoluzione, bisogna ancora organizzare la prima riunione ufficiale, l’avvocato si è in ogni caso detto contento della manifesta disponibilità del gruppo. Anche se Léguevaques si sta ovviamente concentrando sui suoi clienti francesi, non è esclusa un’azione condivisa a livello europeo, del resto il motore 1.2 PureTech viene venduto in tutto il continente. Nel frattempo Stellantis si è difesa dicendo che comunque i problemi al motore sono coperti da una garanzia ad hoc, con il gruppo che sostiene “il 100% dei costi di riparazione fino a 5 anni o 100.000 km”; successivamente la garanzia si sposta solo “sulle parti”, tra i cinque e gli otto anni o 150.000 km. Insomma, per ora nulla di fatto ma comunque qualcosa si muove, vedremo se la questione arriverà anche in Italia... [L'immagine di copertina è puramente riempitiva e non rappresenta il motore in oggetto]