Migliaia di nuove Tesla Model 3 pronte a partire dal porto di Shanghai

La Gigafactory di Tesla a Shanghai sembra essere in pieno ritmo nella produzione della nuova Tesla Model 3. Un video di droni ha catturato un vasto lotto di esportazione, mostrando un gran numero di unità. Si stima che nel video siano presenti oltre 3.000 veicoli.

L'operatore di droni ha notato che la capacità produttiva della fabbrica è aumentata dopo l'approvazione da parte del Ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione in seguito agli inizi della produzione della Model 3.

La produzione della nuova Tesla Model 3 sembra essere stata ottimizzata presso la Gigafactory di Shanghai, con un aumento evidente rispetto anche a pochi giorni prima. I veicoli erano inizialmente prodotti in piccoli lotti e distribuiti in vari magazzini, ma ora sono concentrati nel porto di Nankang a Shanghai, in vista delle prime consegne ai clienti europei. Questo è confermato dal fatto che tutti i veicoli nel lotto hanno il logo dell'Unione Europea.

Le consegne della nuova Model 3 dovrebbero iniziare in Europa il prossimo mese, almeno secondo le informazioni presenti sui siti web locali dell'azienda in vari paesi europei. Il comparto produttivo di Shangai ha raggiunto livelli incredibili, basti pensare che ogni 40 secondi l'impianto sforna una Tesla. Questo incremento significativo della produzione rende Tesla molto più competitiva rispetto a quando l'auto veniva prodotta nello stabilimento di Freemont in Texas.