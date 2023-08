Migliaia di auto elettriche abbandonate in Cina: svelato il mistero dei cimiteri EV

Era il mese di giugno quando in Cina erano stato scoperte migliaia di auto elettriche abbandonate senza alcun apparente motivo. I filmati e le immagini avevano fatto il giro del web e del mondo, provocando l'indignazione dei media.

Gli americani di Bloomberg hanno deciso di investigare a fondo la questione, scoprendo il perchè di cotanto spreco. Per fare chiarezza di informazioni va detto che le immagini in questione sono iniziate a circolare fin dal 2019, ma con l'aumento della diffusione delle auto elettriche, in vista del ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035, gli scatti sono tornati con forza a circolare nelle ultime settimane.

Dietro tale scempio, sottolinea Bloomberg TV, vi è semplicemente il declino del car sharing elettrico nel gigante asiatico, che fino a pochi anni fa era un settore in forte espansione. La fine degli incentivi statali e la mancanza di parcheggi gratuiti, uniti all'arrivo di auto elettriche di nuova generazione, hanno reso in breve tempo obsoleti i vecchi modelli di auto green, di conseguenza numerose imprese di car-sharing sono finite con le “gambe all'aria”.

A preoccupare maggiormente è il problema ambientale, tenendo conto che le vetture abbandonate sono migliaia, di conseguenza anche il numero delle batterie lasciate a marcire è ingente. Bloomberg, a riguardo, parla di «una rappresentazione sorprendente degli eccessi e degli sprechi che possono verificarsi quando i capitali si riversano in un settore in forte espansione, e forse anche uno strano monumento al progresso sismico del trasporto elettrico negli ultimi anni».

Stando a quanto sottolineato dal China Automotive Technology and Research Center, nel 2025 in Cina le batterie da demolire saranno pari a 780mila tonnellate, ma manca ancora una politica precisa a riguardo.

Sempre secondo i colleghi americani, in Cina numerose batterie esauste verrebbero messe sul mercato nero del riciclaggio ma senza alcuna garanzia circa lo smaltimento dei materiali tossici contenuti nei propulsori green. Tutto colpa dei costi di smaltimento, che sarebbero pari a circa 1.250/1.500 dollari per tonnellata, molto più alti rispetto ad uno smaltimento sul mercato nero.