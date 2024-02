E se Microsoft creasse un'auto elettrica per sfidare Apple e Sony?

Il confine fra mondo automotive e mondo tech è stato scardinato da tempo e a confermarlo vi è la nuova auto elettrica del colosso tecnologico Xiaomi, gli investimenti di Google, Samsung, Huawei e persino Apple. E se anche Microsoft realizzasse una sua autovettura elettrica?

Come ben sappiamo, Google sta nel mondo automotive con “tutte e due le scarpe”, pensiamo ad Android Auto, ad Android Automotive, alla guida autonoma di Waymo. Xiaomi e Huawei hanno intenzione di debuttare quanto prima nel mondo della mobilità elettrica, mentre Sony ha realizzato con Honda un’auto che si guida con il DualSense della PS5. Anche Apple sta sviluppando la sua auto elettrica super tecnologica, non ci stupirebbe - dunque - vedere un veicolo elettrico a marchio Microsoft.

La società di Mountain View non ha praticamente mai mostrato troppo entusiasmo rispetto al mondo automotive, restando perlopiù a guardare il lavoro degli altri e concentrandosi su prodotti di diverso tipo. I ragazzi di Leasing Options però hanno pensato di affidare all’IA il compito di disegnare una nuova auto elettrica brandizzata Microsoft e il risultato è a dir poco accattivante. Nel frontale ha qualcosa che potrebbe ricordare la Afeela di Sony e Honda, sul cofano però campeggia il logo Microsoft, i cui colori vengono poi ripresi da una fascia LED installata sul muso. Per quanto riguarda il resto, la vettura sembra una sorta di hatchback alquanto compatta e super aerodinamica, priva di specchietti poiché probabilmente utilizza le telecamere (anche se in questa forma non si potrebbe omologare davvero). Vi piacerebbe una Microsoft Car con questo design?