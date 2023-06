Microlino, aperti gli ordini in Italia: servono 24mila euro, 199 al mese

Sono stati aperti gli ordini della Microlino, una delle microcar elettriche senza dubbio più chiacchierate della rete. Il gruppo Koelliker, che realizza la vettura, ha permesso la prenotazione dei primi 50 modelli con tanto di personalizzazione speciale.

Come da nostra configurazione effettuate un annetto fa di questi tempi la Microlino costa più di ventimila euro, precisamente 24.270 euro, senza dubbio una somma non così economica come qualcuno potrebbe pensare visto che stiamo parlando comunque di un quadriciclo.

Per acquistarla bisognerà completare un form online dopo di che entro 24 ore si verrà ricontattati per fissare un appuntamento in concessionaria. Con un anticipo di 5.547 euro si pagheranno 199 euro al mese, in ogni caso il prezzo non è per tutte le tasche.

Ecco perchè è molto probabile che alla fine la vettura avrà un mercato di nicchia, che del resto è quello a cui puntano inizialmente i ragazzi di Koelliker, che stanno completando un primo lotto di 1.500 vetture da piazzare nei prossimi mesi.

Questi primi 50 modelli prevedono una targhetta personalizzata, l'allestimento Dolce in colore blu, rosso e verde, e un pacco batteria da 10,5 kWh. La Microlino avrà un'autonomia fino a 177 km e fra le dotazioni di serie ci saranno anche le luci a Led, il volante rivestito in pelle vegana, l'impianto di riscaldamento, le finiture cromate e il doppio display per l'infotainment e le principali funzioni della piccola auto elettrica.

Più avanti entreranno in commercio anche le versioni con la batteria da 6 e 14 kWh, nonché quella con l'allestimento Competizione con la vernice opaca. Per quanto riguarda la specifiche, la Microlino è lunga 2,5 metri, ha uno sportello d'accesso nella zona anteriore, in stile retrò, e un bagagliaio da 230 litri, con una velocità massima di 90 km/h. Per ricaricare la batteria servono tre ore per arrivare all'80 per cento, di conseguenza sarebbe consigliabile avere la colonnina in casa.