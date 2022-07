La microcar a tre ruote larga quanto una moto: è la nuova Nimbus One

Per muoverci in città oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta: possiamo lasciare l'auto a casa e utilizzare monopattini, bici, moto e scooter elettrici, c'è solo una categoria di veicoli però che offre le potenzialità di una vettura con ingombro ridotto. Parliamo delle nuove microcar elettriche come la Citroen Ami e la Microlino prodotta a Torino.

Oggi, per restare in tema, vi parliamo della nuova Nimbus One, che non è una scopa magica di Harry Potter ma una microcar elettrica a tre ruote, due all'anteriore e una al posteriore. Per essere una microcar è davvero compatta, in fase di parcheggio occupa di fatto lo spazio di una moto visto che è larga solo 86 cm - e potrebbe quasi essere classificata come uno scooter a tre ruote.

Le sue specifiche tecniche sono ancora in fase di perfezionamento, in ogni caso Nimbus promette una velocità massima di 80 km/h e 150 km di autonomia, che per circolare in città sono più che sufficienti. Nimbus afferma che la batteria si può caricare in appena 1,2 ore presso una colonnina AC di Tipo 2, oppure in 5,4 ore presso una normale presa casalinga.

Progettata per uscire prima negli Stati Uniti, più esattamente nel Q3 del 2023, la Nimbus One arriverà anche in Europa nel Q1 2024. Gli ordini USA sono attualmente aperti, basta un deposito di 100 dollari e poi un versamento di 9.980 dollari per l'acquisto, circa 9.750 euro, oppure 200 dollari al mese per il noleggio.