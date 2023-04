Questa microcar svedese viene venduta in scatole piatte come i mobili IKEA

Nell'ultimo decennio IKEA ha sicuramente fatto scuola in merito alla vendita di prodotti, divenendo un vero e proprio simbolo dei mobili fai-da-te. Il colosso sta ora ispirando un nuovo brand svedese, intento a diventare a suo modo "l'IKEA delle automobili".

Si chiama Luvly (da LUV, Light Urban Vehicle) ed è una compagnia che produce microcar. La sua prima opera è una microcar completamente elettrica pensata appositamente per l'utilizzo urbano, è infatti super efficiente e viene venduta in tutto il mondo all'interno di una confezione piatta, proprio come fosse un mobile IKEA da assemblare. La Luvly O pesa appena 380 kg e vanta un consumo di energia che potremmo definire ridicolo: appena 60 Wh/km, ovvero 6 kWh/100 km, per avere un confronto vi basti pensare che la Dacia Spring (già super efficiente di suo) consuma 10 kWh/100 km.

La batteria che alimenta la Luvly O è da appena 6,4 kWh ed è formata da due parti rimovibili da 15 kg l'una; vista la capienza dell'accumulatore, possiamo immaginare che la Luvly O percorra circa 100 km con un pieno. Si può ricaricare semplicemente a una normale presa casalinga da 220 V, inoltre la velocità massima che può toccare la microcar è di 90 km/h, dunque il doppio rispetto a una Citroen Ami che arriva a 45 km/h. Arriviamo così al suo prezzo: la Luvly O viene venduta in Europa a 10.000 euro, inoltre in diversi Paesi è compatibile con gli incentivi dedicati ai quadricicli elettrici.

In alto abbiamo parlato di IKEA (IKEA che sta vendendo anche pannelli solari) e di come la vettura venga spedita in scatole piatte, non sarà però il cliente finale a montare la vettura. Luvly ha infatti pensato di spedire le proprie scatole salva-spazio all'interno di container che possono contenere fino a 20 microcar per poi assemblarle in piccole fabbriche locali in Europa. In questo modo si risparmia sicuramente sul fronte logistico e si inquina meno il pianeta... Riuscirà il neonato brand a ripercorrere le orme della più famosa IKEA?