Mick Schumacher potrebbe tagliare legami con Ferrari entro fine stagione

A inizio agosto un giornalista Formula 1 parlò del possibile abbandono di Haas da parte di Mick Schumacher, complice il fatto che il giovane pilota deve ancora confermare il posto per la futura stagione 2023. Secondo recenti report, Schumacher potrebbe tagliare i legami con Ferrari per diventare un free agent a tutti gli effetti.

Il nuovo rumor emerge dal portale Autosport, secondo il quale la Scuderia Ferrari avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Mick Schumacher – sia sul fronte formativo, sia sul fronte economico e lavorativo -, ma ora lo starebbe vincolando eccessivamente. Il legame tra egli e la scuderia di Maranello costringe infatti il pilota a dover ottenere l’approvazione del team italiano per ottenere un posto in altri team; le uniche alternative, ora come ora, sarebbero Alfa Romeo e Haas.

L'attuale squadra di Schumacher, Haas F1, non ha ancora annunciato la sua formazione per la stagione '23, mentre il team principal Guenther Steiner ha reso pubblici i dubbi relativi alle prestazioni del tedesco. C'è una possibilità che Schumacher possa eccellere nelle restanti gare dell'anno e assicurarsi un'estensione del contratto, ma agli occhi della stampa questa evenienza sembra piuttosto distante. Insomma, non ci resta che seguire la vicenda per scoprire quale sarà il vero destino di Mick Schumacher in Formula 1.

Nel mentre, Domenicali ha confermato che la Formula 1 non gareggerà più in Russia.