Mick Schumacher potrebbe tornare titolare in F1: un pilota è a rischio

In Formula 1 si è soliti dire che il primo avversario da battere è il proprio compagno di squadra e per Logan Sargeant l’attuale stagione si sta rivelando più difficile del previsto. Il pilota americano potrebbe perdere il posto favorendo il ritorno di Mick Schumacher.

L’anno di debutto di Logan Sargeant in Formula 1 non sta purtroppo dando i frutti sperati in casa Williams, motivo per cui le speculazioni relative al suo ingaggio si stanno moltiplicando. In particolare Lawrence Barretto ha fatto sapere che il pilota statunitense potrebbe essere rimpiazzato alla fine del 2023 con Mick Schumacher pronto a prendere il suo posto in Williams.

Per il team sarebbe una scelta alquanto “naturale”, visto che Mick Schumacher ha già parlato con la Williams lo scorso anno, prima che il sedile fosse assegnato a Sargeant. Certo il pilota tedesco sta facendo un buon lavoro anche come riserva in casa Mercedes-AMG al fianco dei titolari George Russell e Lewis Hamilton, dunque il passaggio a Wiliams non sarebbe così scontato. I due team sono in ogni caso in buoni rapporti, Mercedes infatti fornisce il motore alla scuderia inglese (chi produce i motori delle monoposto di F1 2023?), e questo potrebbe in qualche modo favorire il passaggio del pilota.

La partita però non è ancora finita, Sargeant può ancora colmare il gap con il compagno di squadra Alex Albon, soprattutto in ambito di qualifica, visto che in gara entrambe le Williams fanno parecchia fatica a rimanere competitive. Il pilota americano arriva mediamente 16esimo, oltre ad aver collezionato anche dei DNF in Australia, Canada e Ungheria. La migliore posizione ottenuta quest’anno è stata la P11 al GP di Silverstone, mentre Albon è finito mediamente 12esimo con la migliore posizione che è stata la P7. Non pensiamo che la Williams possa emulare AlphaTauri e il licenziamento immediato di Nick de Vries ma in Formula 1 mai dire mai...