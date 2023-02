Mick Schumacher è il terzo pilota McLaren, prosegue collaborazione con Mercedes

Gli ultimi mesi del 2022 non sono stati affatto facili per Mick Schumacher, costretto a rimanere nel limbo tra Haas e l’assenza dalla griglia F1 per la stagione 2023. I fan hanno gioito quando è diventato il terzo pilota di Mercedes, ma ci sono altre novità: ora Mick Schumacher è anche terzo pilota di McLaren!

La partnership tra Mercedes e la scuderia di Woking continua anche quest’anno, portando l’ex pilota Haas in Inghilterra dopo la condivisione di Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries negli anni passati. Oltre alla Power Unit, pertanto, le due scuderie condivideranno ancora un giovane professionista con già esperienza considerevole alle spalle per l’intera stagione che, ricordiamo, inizierà il 5 marzo 2023. A questo proposito, vi rimandiamo alle date del Campionato F1 2023.

McLaren potrà dunque chiamare Mick Schumacher come pilota di riserva durante la stagione 2023 di F1 nel caso in cui Lando Norris e il giovane australiano Oscar Piastri, vincitore del Campionato di Formula 3 nel 2020 e del Campionato di Formula 2 nel 2021, dovessero risultare indisponibili. Peraltro, si tratta della chiusura di un cerchio per il giovane tedesco, dato che il nuovo Team Principal di McLaren, Andrea Stella, in passato ha lavorato con il padre Michael Schumacher come Performance Engineer. Insomma, in questa grande notizia c’è anche un certo romanticismo.

Nel mentre, la nuova VF23 firmata Haas è stata svelata al pubblico.