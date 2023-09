Mick Schumacher: 'Papà Michael? A volte mi sono chiesto dove avessi sbagliato'

Mick Schumacher è tornato a parlare del papà Michael, in occasione della trasmissione di Sky Deutschland, ‘Hardenacke trifft‘. Il classe 1999, attuale terzo pilota di Mercedes, ha cominciato parlando della sua infanzia: "Per me era chiaro che papà fosse un pilota da corsa. Ma non sapevo di quale portata fosse".

Per Mick Schumacher, nonostante papà Michael sia molto probabilmente ridotto a letto da 10 anni, la figura del 7 volte campione del mondo è stata comunque fondamentale: "Senza la sua spinta e i suoi consigli non sarebbe mai diventato un pilota di Formula 1" anche se "non ha mai fatto pressione, fin dall'inizio sia lui che mamma Corinna gli hanno detto che se non voleva farlo, non era obbligato a farlo".

Sempre parlando dell'educazione ha aggiunto: "Ha provato diverse strategie. A volte cercava di essere molto severo, mentre altre volte non lo era per niente: voleva solo vedere la mia reazione". A volte Mick Schumacher non è riuscito a comprendere in pieno la severità del padre, spiegando: "Ci sono stati alcuni momenti in cui mi chiedevo cosa avessi fatto di sbagliato. Ma sono stati momenti che andando avanti mi hanno aiutato. Oggi penso che quegli alti e bassi siano stati molto formativi perché è così anche negli sport motoristici. Incontri sempre persone che ti supportano e ti coprono le spalle, ma anche persone che non ti coprono le spalle. E tu devi comunque andare avanti".

Bocca cucita quindi sulle condizioni fisiche di papà Schumi, che dopo il terribile incidente sulle nevi non si è più visto. Solo pochi intimi hanno la possibilità di andare a trovare l'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan, e fra questi vi è Jean Todt, che ha spiegato che l'incidente ha avuto conseguenze, confermando di fatto quanto si temeva.

Al fianco del Kaiser continua ad esservi sempre Corinna, la moglie dell'ex pilota Ferrari, che aveva colpito per essersi commossa in occasione del documentario Netflix dedicato proprio al pilota tedesco. Di recente, infine, aveva parlato anche l'amico di Schumacher, Benoit, dicendo: “E' senza speranza”.