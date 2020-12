Mick Schumacher passa in Formula 1: nel 2021 guiderà la Haas

Il leader del campionato di Formula 2, Mick Schumacher, si è appena unito a Nikita Mazepin per andare a formare una coppia di giovani piloti estremamente talentuosi, i quali a partire dal 2021 parteciperanno alla Formula 1 guidando la monoposto della Haas.

Il ventunenne tedesco, come saprete, è il pargolo del sette volte campione del mondo di F1 e leggenda dei motori Michael Schumacher e membro del programma Ferrari Driver Academy. Proprio in questi giorni Mick ha firmato un accordo pluriennale con il team Haas che, lo ricordiamo, è motorizzato Ferrari.

La promessa dell'automobilismo ha già avuto modo di testare la monoposto Ferrari dello scorso anno e di provare la Alfa Romeo al Nürbugring durante l'Eifel Grand Prix di quest'anno, anche se la sessione è stata poi fermata a causa del maltempo.

Insomma, nonostante la giovane età Schumacher ha accumulato qualche esperienza con le monoposto della massima categoria, e potrebbe quindi apportare tutta la sua abilità mostrata in F2 all'interno del paddock più seguito al mondo. Al momento però supponiamo che Mick sia totalmente concentrato sul campionato in corso, in quanto guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul pilota in seconda posizione. Costui è Callum Ilott, anche lui membro del programma Ferrari Academy.

"La prospettiva di trovarmi già dal prossimo anno a far parte della Formula 1 mi rende incredibilmente contento, sono semplicemente senza parole. Voglio condividere e ampliare tutto l'affetto che provo per i mei genitori: so che a loro devo tutto." Così ha commentato Mick Schumacher in merito alla questione.

Per avviarci a concludere restando in tema vogliamo rimandarvi ad una notizia che è già rimbalzata in ogni angolo possibile del globo: Lewis Hamilton è positivo al coronavirus, e purtroppo sarà costretto a saltare il GP del Bahrein. Il campione britannico era appena riuscito ad aggiudicarsi il mondiale di Formula 1 2020 con largo anticipo, ma conoscendo il suo inappagabile appetito supponiamo non sia affatto contento dell'esito del test di positività.

In ultimo vogliamo indicarvi le prime informazioni inerenti la prossima stagione di F1: tantissime novità e una nazione al debutto assoluto.