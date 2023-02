Mick Schumacher e il casco tributo a papà Michael: come a Spa nel 2011

Il figlio del grande Michael Schumacher, Mick, ha presentato negli scorsi giorni il casco per la stagione 2023 della Formula 1, che ricordiamo, lo vedrà impegnato come terza guida Mercedes: il suo elmetto è un magico tributo al padre.

Mick Schumacher aveva svelato il suo casco per il campionato del mondo che partirà fra pochi giorni, il prossimo 5 marzo 2023 in Bahrein, attraverso i social, e sono stati molti coloro che hanno notato delle grandi similitudini con un casco indossato da papà Michael durante una delle ultime sue apparizioni in Formula 1. L'elmetto del giovane Mick presenta una colorazione nera ai lati, ma è nella parte superiore che si evidenzia l'omaggio la Kaiser. Nel dettaglio stiamo parlando di uno strato di colore oro con delle stelle nere, mentre sopra la visiera si nota il logo di Mercedes.

Mick, nello svelare pubblicamente il suo casco che utilizzerà per il nuovo campionato non ha fatto alcun riferimento al papà, ma come detto sopra sono moltissimi coloro che hanno sottolineato come il 7 volte campione del mondo abbia indossato un casco simile durante il Gp del Belgio di Spa Francorchamps nel campionato 2011, utilizzato dallo stesso per celebrare i 20 anni di carriera mentre vestiva i colori di Mercedes.

Alcuni addetti ai lavori hanno interpretato l'omaggio di Mick Schumacher al padre come un tentativo per spostare i riflettori dalla Ferrari, la scuderia con cui lo stesso giovane pilota ha interrotto i rapporti al termine della passata stagione. Le foto del casco del giovane Schumacher sono state infatti pubblicate proprio nel giorno in cui la Ferrari ha presentato ufficialmente la SF-23.

Recentemente, del 7 volte campione del mondo tedesco, ricordiamo da anni ritiratosi a vita privata dopo l'incidente sulle nevi, ha parlato anche l'ex team manager di Ferrari Mattia Binotto: un curioso aneddoto su Michael Schumacher riguardante l'orologio.