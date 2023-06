Mick Schumacher, momento da brividi: guiderà la Mercedes di papà Michael al Goodwood

Quello del Goodwood Festival, l'evento della velocità che si tiene ogni estate in Inghilterra, sarà un appuntamento davvero speciale per Mick Schumacher e per tutti gli appassionati di Formula 1: il giovane pilota svizzero guiderà la Mercedes W02 di papà Michael.

Dopo il casco tributo a papà Michael, il giovane Schumacher omaggerà nuovamente il 7 volte campione del mondo di Formula 1, portando sul circuito l'ultima monoposto guidata dallo stesso.

L'appuntamento da segnarsi in rosso sul calendario è fra il 13 e il 16 luglio prossimi, con la terza guida Mercedes che avrà così la possibilità di tornare in pista, al volante di una vettura storica. “Sarà spettacolare correre con la W02, l’auto del 2011 di mio padre, anche se si tratterà solo di una breve uscita“, le parole del giovane Schumacher.

“Vivere questa generazione di auto sarà fantastico! - ha aggiunto - Sapere che lui ha corso con questa vettura rende il tutto ancora più speciale. Le emozioni che ne deriveranno saranno molte. Ho avuto la fortuna di guidare una delle sue Benetton e alcune delle sue Ferrari, ma questa sarà la prima volta al volante di una Mercedes. Sono sicuro che ne uscirò con un grande sorriso sulle labbra”.

Michael Schumacher, di recente protagonista dell'intervista scandalo con l'AI, si è ritirato a vita privata dopo il terribile incidente sulle nevi nel 1999. Da allora il Kaiser non si è più visto pubblicamente e solo in pochi possono andarlo a trovare oltre la famiglia, fra cui Jean Todt.

La Mercedes W02 non è stata di certo una delle auto più veloci della Stella, ma da quella costola nacque la futura monoposto che regalerà negli anni sette titoli a Lewis Hamilton e uno a Nico Rosberg.

Oltre a Mick Schumacher al Festival della velocità ci sarà anche Esteban Gutierrez che guiderà la Mercedes W12 vincitrice del mondiale di Formula 1 2021, e ha già annunciato la sua presenza anche Sebastian Vettel, che invece salirà a bordo della Red Bull RB7 che gli regalò il mondiale nel 2011.