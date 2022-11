Mick Schumacher abbandonerà Haas a fine stagione? Al suo posto Hulkenberg

Ancora una volta si torna a parlare del possibile abbandono di Haas da parte di Mick Schumacher; o meglio, della sua sostituzione con un altro pilota. Dopo il dietrofront di Haas su Schumacher, considerato a ottobre favorito dalla scuderia per il posto da secondo pilota, altre indiscrezioni parlano del potenziale arrivo di Nico Hulkenberg.

Anche se non corre a tempo pieno con le monoposto sin dal 2019, con Aston Martin e Racing Point il pilota tedesco ha mostrato di essere in grado di correre in Formula 1 senza lasciar sfuggire i suoi rivali. Per tale ragione, stando a un report del media outlet tedesco Bild, Hulkenberg sarebbe il vero favorito per il sedile del secondo pilota, preferito ad Antonio Giovinazzi e allo stesso Mick Schumacher, il quale vorrebbe separarsi da Ferrari per trovare un posto migliore, magari in casa Mercedes.

Questa indiscrezione emerge proprio dopo le recenti dichiarazioni di Guenther Steiner, team principal di Haas, il quale non ha parlato di nomi effettivi ma ha confermato, poco prima del Gran Premio del Brasile che ha dato grandi soddisfazioni alla scuderia e a Magnussen, che la decisione è stata già presa: ”Aspettatevi l’annuncio la prossima settimana”, ha dichiarato.

Insomma, tra oggi e il 27 novembre Haas dovrebbe rilasciare tutte le informazioni chiave per scoprire se Mick Schumacher resterà in Haas o se Hulkenberg prenderà il suo posto.

In tutto questo, Mercedes e Hamilton starebbero discutendo il rinnovo.