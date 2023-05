Michelle Rodriguez, il garage da sogno di Letty di Fast & Furious: dalla 488 alla Tesla

Michelle Rodriguez sarà una delle grandi protagoniste dell'imminente Fast X, nuovo capitolo della mitica saga che presenterà come sempre auto da sogno. Forse non tutti sanno che l'attrice è anche un'appassionata di auto non soltanto davanti alla cinepresa, visto che vanta un garage davvero da sogno.

Michelle Rodriguez non possiede la Charger elettrica che guiderà Vin Diesel in Fast X ma ha comunque fra la sua collezione un EV, precisamente una Tesla Model S. Spazio anche ad un fuoristrada, leggasi una Jeep Wrangler versione Rubicon, quindi una Toyota Prius, una Mercedes Classe S, una Cadillac XTS e una Range Rover.

Fra i suoi pezzi forti troviamo una splendida Jaguar F-Type, vettura dotata di 444 cavalli grazie ad un V9 da 5,0 litri e che raggiunge i 100 km/h all'ora in una manciata di secondi. Non può mancare una muscle car e in particolare una Ford Mustang Mach 1 che tanto piacerebbe probabilmente a Toretto. Letty possiede un modello del 1968 con tanti cavalli sotto il cofano e che l'attrice di Avatar utilizza spesso e volentieri per scorrazzare per le strade delle varie città in cui si trova.

Infine Michelle Rodriguez possiede le due supercar più amate al mondo, orgoglio italiano, leggasi Ferrari e Lamborghini. Dal Cavallino Rampante ha acquistato una 488 GTB rossa, l'erede della 458. Si tratta di una fuoriserie da ben 651 cavalli, e per questo una delle Rosse più veloci al mondo, perfetta per Fast & Furious.

A Sant'Agata Bolognese ha invece acquistato non una Lambo qualunque bensì una Aventador LP700-4, vettura che ovviamente non ha bisogno di presentazione alcuna, essendo considerata all'unanimità una delle Lamborghini più “monstre” mai realizzate.

Sotto il cofano troviamo infatti un motore V12 da 6,5 litri con 690 cavalli di potenza e 509 Nm di coppia, che permette all'auto di accelerare in soli 2,9 secondi da 0 a 100 km/h. Conoscendo le belve possedute da Michelle Rodriguez, forse ora guarderete Letty con occhi diversi quando la vedrete sfrecciare in Fast & Furious...