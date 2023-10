Michelle Hunziker posta una foto su una Ducati Panigale V4 e manda in tilt Instagram

La bella e brava Michelle Hunziker è stata una delle assolute protagoniste delle scorse ore sui social. Tutto merito di una foto pubblicata dalla nonna più bella d'Italia, in sella ad una Ducati.

La conduttrice di Striscia La Notizia è apparsa sorridente con tanto di tenuta da motociclista, quindi giubottino in pelle e zainetto, mentre da ferma si è fatta immortalare in sella ad una spettacolare Ducati Panigale V4, moto da pista omologata per la strada, una due ruote da 215 cavalli, 13.000 giri, cambio SBK e tutta una serie di diavolerie tecnologiche che la rendono un vero e proprio gioiello.

Hunziker-Ducati è apparso quindi come un binomio da sogno per tutti gli amanti delle motociclette, a cominciare dal grande Guido Meda, storico conduttore di casa Sky, che vedendo lo scatto ha commentato: “Tutti in piedi sul divano! Cosa ha fatto ‘sta ragazza? HUNZIKER C’È, HUNZIKER C’È, HUNZIKER C’È!”.

Presente anche la pagina ufficiale di Ducati, che ha replicato con l'emoticon degli applausi, mentre Brumotti, noto inviato di Striscia La Notizia, ha applaudito con le “corna con le dita”. Fra i tanti commenti anche quello della cantante Nina Zilli, che invece ha postato: “Grande Mich! Non sapevo che anche tu fossi una motociclista”.

Nel popolo dei naviganti anche Micol Ronchi, che ha scritto “Centaura!!!”, mentre Mtech, marchio di abbigliamento motociclistico, indossato da Michelle Hunziker nello scatto incriminato, ha risposto: “Ottimo abbigliamento per la tua gita”.

Non mancano poi i commenti di gente comune, come ad esempio chi rassicura “Giuro che al Mugello gira sotto l'1,50”, ma anche: “In gita con la nonna gnocca”, e ancora: “No vabbè sei piena di risorse”, e un altro che aggiunge: “Eri già perfetta, ma cosi sei andata oltre”.

Non sappiamo con certezza se la Ducati Panigale V4, moto riprodotta in scala 1:1 con i mattoncini, sia realmente la moto di Michelle Hunziker o semplicemente una motocicletta “usata” per uno scatto. In ogni caso la foto sul Terminillo è già una delle più “piaciute” fra quelle pubblicate dalla conduttrice svizzera: chissà che non ci prenda gusto e a breve non pubblichi qualche altra scatto motoristico.