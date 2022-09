Michelin pronta per l'inverno 2022-23: le novità CrossClimate e Alpin

Anche quest'anno il 15 novembre si avvicina inesorabile, data in cui bisognerà sostituire le gomme estive con quelle invernali (oppure dotarsi di pneumatici 4 Stagioni o di catene, per saperne di più Gomme invernali, 4 Stagioni o catene: cosa scegliere). Ebbene ecco l'offerta Michelin per la stagione invernale 2022/23.

Per il prossimo inverno Michelin ha deciso di lanciare ben due nuovi prodotti All Season, pensiamo ai CrossClimate 2 SUV e CrossClimate Camping, mentre gli altri pneumatici già sul mercato guadagnano nuove dimensioni per raggiungere una platea di pubblico più ampia. Ora il ventaglio invernale Michelin è in grado di coprire il 99% del mercato europeo.

Due le categorie distinte per l'inverno Michelin 2022/23: pneumatici CrossClimate oppure Alpin. I primi rappresentano una soluzione semplice ed economica, per quegli automobilisti che non necessitano di cambio stagionale. Con un solo treno di pneumatici si può trascorrere tutto l'inverno senza preoccuparsi delle variazioni metereologiche, pur rispettando le direttive invernali presenti su alcuni tratti stradali italiani. Le Alpin invece sono pensate per chi viaggia spesso in condizioni invernali "severe" e ha dunque bisogno di pneumatici specifici.

Guardando alle novità 2022, le gomme Michelin CrossClimate 2 SUV sono pensate appositamente per gli Sport Utility Vehicle e sono in grado di affrontare ogni condizione atmosferica. Hanno un'ottima frenata sull'asciutto, sul bagnato e sulla neve, dove hanno anche una buona motricità. Rispetto ai principali concorrenti, Michelin garantisce anche 5.000 km extra di durata. La gamma viene poi completata dai pneumatici CrossClimate per auto piccole, medie, compatte e crossover, Agilis CrossClimate per i veicoli commerciali e i van, CrossClimate Camping pensato per chi usa il camper tutto l'anno.

Infine, guardando alla gamma Alpin, abbiamo le Alpin 6 per auto piccole, medie, compatte e crossover, le Pilot Alpin e le Pilot Alpin SUV per berline, Station Wagon e SUV e le Agilis Alpin per la massima robustezza, sicurezza e durata sui veicoli commerciali.