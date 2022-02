Michelin presenta lo pneumatico Pilot Sport 5: ancor più sicurezza e grip del precedente

Michelin è uno dei più importanti costruttori di pneumatici al mondo, inutile girarci attorno. L’azienda francese opera nel settore da anni, abbracciando tutti gli ambiti della mobilità, dal ciclismo al motociclismo, passando per l’automobilismo, il settore più fertile dove la sigla Pilot Sport è sinonimo di alta qualità e performance.

Negli ultimi anni, gli pneumatici Pilot Sport 4 e 4S hanno riscosso un incredibile successo, diventando di fatto una delle eccellenze del segmento, se non l’eccellenza assoluta, grazie alle ottime doti in termini di grip e sicurezza garantite in ogni situazione, asciutta o bagnata, tanto da essere montate come primo equipaggiamento anche sull’incredibile T.33 di Gordon Murray, la supercar da oltre 11,000 giri.

Lo sviluppo però non finisce mai, e quindi anche l’eccellenza può essere migliorata, e in questo caso porta il nome di Pilot Sport 5. Secondo il costruttore, il nuovo disegno del battistrada va a migliorare ulteriormente il grip e il livello di sicurezza offerti una volta alla guida. Alla base del progetto c’era l’obiettivo di aumentare ancora il grip sia sull’asciutto che sul bagnato, con un occhio di riguardo alla stabilità durante la sterzata e alla qualità della frenata.

Durante i test effettuati dalla divisione giapponese di Michelin, i tester hanno utilizzato una Toyota GT86 di prima generazione per effettuare un giro attorno al GKN Driveline Japan Proving Ground in condizioni bagnate. L’auto equipaggiata con i Pilot Sport 4 ha effettuato il giro in 60 secondi, mentre il nuovo pneumatico ha registrato 59 secondi. E i miglioramenti in termini cronometrici sono arrivati anche sull’asciutto, con un miglioramento di circa 1,7% nei tempi sul giro. Ciò vuol dire che su un giro percorso in un minuto e 40 secondi, si risparmiano circa 1,7 secondi sul cronometro rispetto allo pneumatico uscente.

La precisione e la reattività in curva continueranno ad essere di riferimento grazie alla Michelin Dynamic Response Technology collaudata nelle competizioni, che grazie ad una tela ibrida in aramide e nylon forma una cintura attorno all’intera struttura dello pneumatico per ottimizzare l’handling e aumentare la rigidezza, la stabilità e la resistenza al riscaldamento. Inoltre presenta il disegno asimmetrico Dual Sport Tread Design che è studiato per migliorare il drenaggio dell’acqua durante la guida su asfalto bagnato. Immancabile infine l’iconico effetto velluto sui fianchi dello pneumatico, dove viene riportato il nome modello e la dimensione dello stesso.

La nuova gomma sarà disponibile in tutto il mondo dal 1° marzo 2022 e verrà declinata in 50 configurazioni, con dimensioni che spazieranno dai 17 ai 21 pollici. E prima di chiudere vi ricordiamo che nei piani dell'azienda francese c'è la costruzione di Uptis, lo pneumatico Michelin che non si buca mai.