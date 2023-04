Michelin non è interessata al ritorno in F1 finché vigerà questo regolamento

Per il momento, e anche per il 2024, Pirelli sarà il fornitore ufficiale degli pneumatici da equipaggiare sulle monoposto di Formula 1, ma per le stagioni successive non è stato ancora deciso il fornitore, ma se il regolamento continuerà ad essere lo stesso, Michelin ha già dichiarato di non essere interessata al rientro nel mondo della F1.

Il motivo di tale scelta è semplice: al momento la Formula 1 mette lo spettacolo al primo posto, e per far ciò si avvale di ogni strumento possibile, tra i quali la necessità di avere delle coperture che devono degradarsi in fretta per favorire lo spettacolo e aumentare l’imprevedibilità delle gare.

Durante un’intervista ai microfoni di The Drive, il CEO di Michelin, Florent Mengaux, ha affermato che l’opzione di rientrare in Formula 1 c’è e viene valutata costantemente, ma finché le regole imposte dal circus sono queste, il produttore francese non ha intenzione di far ritorno.

"La domanda è: come sfruttiamo la tecnologia per avere un bello spettacolo? Ed è qui che entra in gioco la F1, perché abbiamo discusso con loro per molto tempo e non siamo d'accordo", ha detto Menegaux a The Drive. "Poiché loro dicono che per avere lo spettacolo, devi avere pneumatici che si distruggono da soli. E penso che noi di Michelin non sappiamo come farlo. Quindi, non possiamo essere d’accordo”.

Quanto dichiarato fa riferimento al fatto che gli attuali pneumatici Pirelli sono costruiti in maniera tale che debbano degradarsi con un certo ritmo, in modo tale da garantire una maggiore azione in pista. Questo però va contro a quello che si è sempre detto delle corse: i costruttori impegnati nel motorsport - specie nelle classi regine, come Formula 1 e MotoGP - sfruttano le corse per testare e migliorare al meglio le proprie tecnologie, per poi trasportarle sui prodotti di serie, ma con il regolamento attuale questo discorso non è valido (grazie all'esperienza in Formula E Michelin ha sviluppato pneumatici specifici per le auto EV).

A tal riguardo, il CEO Michelin ha espresso la sua idea in modo chiarissimo: “In primo luogo, dobbiamo ricordare a noi stessi perché la Michelin è nelle corse. Il primo elemento non riguarda lo spettacolo. Non riguarda il marchio. Riguarda la tecnologia. Stiamo gareggiando perché è il modo migliore per testare dal vivo molto rapidamente la nuova tecnologia. Questa è la prima ragione. E ovviamente ci sono vantaggi collaterali: un vantaggio collaterale è lo spettacolo. Un vantaggio collaterale è la consapevolezza del marchio. Ma in termini di consapevolezza del marchio, Michelin è uno dei marchi più conosciuti al mondo. Non abbiamo bisogno di farlo”.

E a proposito di coperture nel motorsport, ricordiamo che Michelin è stata sostituita da Hankook come fornitore ufficiale del campionato Formula E con le auto di Generazione 3.