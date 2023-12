Michael Schumacher e la terapia motoristica: portato in giro su una Mercedes AMG

10 anni fa, il 29 dicembre del 2013, la vita di Michael Schumacher cambiava per sempre: il campione di Formula 1 cadeva sugli sci, ritirandosi nella propria abitazione e non apparendo più in pubblico.

In realtà sembra che il 7 volte campione del mondo di Formula 1 qualche uscita l'abbia fatta, ma probabilmente nessuno se ne sia accorto. A svelarlo è il quotidiano tedesco BILD, il più letto di Germania, che riporta un fatto curioso, una vera e propria terapia motoristica.

Pare infatti che l'equipe che segue l'ex pilota Ferrari 24 ore su 24 (un team composto da ben 15 specialisti), abbia portato in giro il tedesco su una Mercedes AMG per stimolare il cervello del tedesco e fargli rivivere le sensazioni di un tempo.

L'obiettivo era quello di far ascoltare a Schumi dei suoni famigliari, lui che ha corso per 20 anni in Formula 1 oltre a varie categorie in precedenza. La BILD ricorda ancora come Michael Schumacher si trovi nella villa di Gland, sul lago di Ginevra, e oltre all'equipe di cui sopra composta da medici, assistenti e massaggiatori, al suo fianco vi è sempre la moglie Corinna, che per Eddie Jordan vive da 10 anni da prigioniera, e il figlio Mick oltre al fratello Ralf.

Lo vanno invece a trovare Jean Todt, che ha spiegato che Michael Schumacher non è più quello di prima, e Luca Badoer, altro ex pilota Ferrari nonché grande amico del tedesco. Un destino davvero beffardo quello capitato al pilota 7 volte vincitore del mondiale di Formula 1, tenendo conto di quante volte abbia rischiato la vita a bordo delle monoposto, e arrivando a farsi male in maniera molto seria cadendo dagli sci.

Negli scorsi giorni sono emerse delle ombre sui soccorsi: secondo quanto raccolto dai tedeschi di ARD sembra che inizialmente sia stata sottovalutata la gravità di quanto accaduto, anche perchè Schumacher era ancora cosciente dopo aver sbattuto la testa, per poi aggravarsi in maniera drammatica durante il trasvolo in ospedale.