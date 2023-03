Michael Schumacher, Stig e Ferrari FXX: vera storia di una puntata memorabile di Top Gear

Gli amanti di Top Gear, storico show automobilistico in onda sulla BBC prima che diventasse The Grand Tour su Amazon, ricorderanno molto bene la puntata in cui The Stig, il misterioso pilota in bianco dello stesso programma, tolse il casco svelando di essere Michael Schumacher: ma come andò veramente?

Era il 2009 e precisamente la prima puntata della 13esima stagione condotta dal discusso presentatore Jeremy Clarkson, di recente licenziato da Amazon dopo alcune sue parole un po' troppo sopra le righe nei confronti di Meghan Markle.

Ebbene, durante quello storico episodio il buon Jeremy presentò The Stig sul classico sedile delle interviste, annunciando che si sarebbe svelato al pubblico: dopo aver tolto il casco il pilota in bianco si svelò essere niente di meno che il 7 volte campione del mondo.

Michael Schumacher, delle cui condizioni di salute ha parlato di recente Eddie Jordan, sorprese il pubblico presente e quello di casa, ma furono molti coloro che storsero il naso di fronte alla “rivelazione”.

Possibile che un pilota come Michael Schumacher avesse il tempo anche di prendere parte ad uno show tv come Top Gear? Tra l'altro rischiando anche di incappare in un incidente? Molto difficile, anzi impossibile, senza tenere conto dell'aspetto economico della vicenda: quanto sarebbe costato il buon Schumi alla BBC?

In realtà The Stig è sempre stato Ben Collins, un ex pilota non troppo famoso, così come rivelato dallo stesso nella sua autobiografia, mentre l'apparizione di Schumacher fu semplicemente una sorta di evento promozionale per sponsorizzare una delle auto più veloci di tutti i tempi, leggasi la Ferrari FXX.

Si tratta di una vettura omologata solo per le corse, realizzata da Maranello nel 2005. Ne furono costruite solo 30, tutte rigorosamente rosse ad eccezione di una tutta nera che venne regalata al pilota tedesco, allora già reduce da cinque titoli consecutivi con il Cavallino Rampante.

La storia narra che quando la BBC si rivolse alla Ferrari per testare la loro supercar, gli italiani abbiano detto di no e per “aggirare l'ostacolo” venne invitato Schumacher con la sua FXX nera.

La Ferrari ha dato il suo personale lasciapassare al tedesco, ma sul sedile del guidatore ci sarebbe dovuto essere solo il 7 volte campione del mondo. Di conseguenza Top Gear decise di realizzare il teatrino di The Stig dando così vita ad una delle puntate più viste dello show della tv britannica.

Per la cronaca, Schumacher fulminò il record del famoso tracciato di Top Gear, registrando il tempo di un minuto, dieci secondi e 70 centesimi, meglio di circa sette secondi rispetto al precedente record della Gumpert Apollo.