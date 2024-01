Michael Schumacher, quel retroscena Lotus che avrebbe forse evitato l'incidente sugli sci

Sono passati da pochi giorni 10 anni dal 29 dicembre 2013, la data che praticamente ogni tifoso di Formula 1 ricorda con estrema tristezza: quel giorno, infatti, Michael Schumacher fu protagonista di una caduta con gli sci che gli provocò delle pesanti lesioni fisiche.

Nessuno sa con certezza come sta il 7 volte campione del mondo tedesco, con la famiglia che ha deciso di chiudersi in rigoroso silenzio, chiedendo di rispettare la propria privacy e quella dell'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan.

Eppure il destino di Schumacher, forse, sarebbe potuto essere differente e oggi essere uno sportivo in pubblico, sicuramente a fianco del figlio Mick Schumacher, fresco di firma con il WEC.

Nell'autunno del 2013, quindi pochi giorni prima dell'incidente, la Lotus bussò alle porte di Schumacher proponendogli un ritorno in pista, il secondo dopo il precedente addio a Ferrari e il ritorno con Mercedes.

Mancavano due gare alla fine della stagione e gli inglesi chiesero al tedesco se se la sentiva di concludere il mondiale 2013. All'epoca Schumi aveva 45 anni, la sua passione per il mondo dei motori era ancora come quella di quando era ragazzino, ma decise di rifiutare l'offerta visto che aveva in programma le vacanze invernali proprio in quel di Meribel, dove poi cadde rovinosamente su un masso.

Chissà, se Schumi avesse accettato l'offerta, probabilmente non sarebbe partito per le Alpi Francesi, magari avrebbe firmato per un altro anno in Lotus, e magari avrebbe deciso di stare più vicino al proprio neo team e non alla famiglia.

Un classico “What if” che non sapremo mai come sarebbe andato a finire, anche se ci piace pensare, facendoci ovviamente del male, che quella maledetta neve non avrebbe mai visto il corpo a terra del pilota tedesco.

Nel frattempo i tedeschi di ARD hanno pubblicato una video inchiesta sull'incidente di Schumacher, sottolineando come forse siano stati commessi due errori quel 29 dicembre di dieci anni e pochi giorni fa.