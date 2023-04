'Michael Schumacher parla per la prima volta dal 2013', ma l'intervista è generata dall'AI

In Germania è scoppiata la polemica nei confronti della rivista Die Aktuelle, colpevole di aver pubblicato in copertina un titolo sensazionale “Intervista esclusiva a Michael Schumacher”, per poi specificare più sotto, in piccolo, che in realtà la chiacchierata è stata semplicemente generata dall'AI, l'intelligenza artificiale.

Michael Schumacher, il cui paese a breve verrà raso al suolo, è stato vittima di un terribile incidente sulle nevi datato dicembre 2013 e da quella data si è ritirato a vita privata. Delle sue condizioni fisiche si sa ben poco, al di là di quel che di Michael Schumacher ogni tanto racconta Jean Todt.

Nonostante le condizioni delicate di Schumi e il dolore comprensibile della moglie Corinna e del figlio Mick, la rivista tedesca ha deciso di pubblicare in copertina la faccia sorridente del 7 volte campione del mondo, con tanto di titolo: "Mein Leben hat sich total verändert" ("La mia vita è totalmente cambiata"), ma anche il commento "Welt -Sensazione!" ("Sensazionale!").

Il pezzo è raccontato come se fosse una vera intervista all'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan, “Finalmente abbiamo ottenuto risposte a quasi 10 anni dal suo tragico incidente sugli sci”, inizia l'articolo., ma anche: “Niente mezze frasi mezze nebulose da parte degli amici. Ma risposte da lui! Di Michael Schumacher, 54 anni! Eccola: l'incredibile intervista! Con risposte salvifiche alle domande più scottanti che il mondo intero si pone da tanto tempo”.

Nell'articolo viene poi specificato: “Michael Schumacher ha davvero detto tutto da solo? L'intervista è stata pubblicata online su una pagina che ha a che fare con l'intelligenza artificiale”. Boris Rosenkranz, esperto tedesco dei media, ha criticato duramente l'articolo dicendo: "Questa storia qui è una sfacciataggine particolarmente notevole, anche per 'Die Aktuelle'. Non puoi far credere ai lettori la sensazione che Michael Schumacher abbia veramente rilasciato un'intervista sulle sue condizioni fisiche”.