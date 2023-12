Michael Schumacher, l'omaggio puntuale di Ferrari: 'Se sempre nei nostri cuori'

Michael Shumacher manca a tutti noi. In occasione del decimo anno dal tragico incidente dal quale il pilota tedesco non si è ancora ripreso (e probabilmente non si riprenderà mai del tutto), Ferrari ha voluto omaggiare una delle leggende indiscusse della Formula 1 attraverso un post su Twitter (ora X).

Poche parole e un'immagine, Michael, felice mentre festeggiava una delle sue tante vittorie a bordo del cavallino di Maranello. La dedica è semplice, ma racchiude tutto l'amore che professionisti e appassionati di tutto il mondo hanno sempre mostrato a Shumacher: "10 anni dopo e sempre nei nostri cuori. Continua a combattere Michael"



Proprio ieri, il fratello Ralf è tornato a parlare di quella drammatica vicenda che ha stravolto per sempre la vita della famiglia Shumacher. Egli ha affermato che la cosa più dura per lui è stato il ritrovare la normalità sapendo che quella di Michael non sarebbe più tornata.



Per quanto non sia nostro obiettivo infondere ulteriore malinconia, Jean Todt, ex dirigente Ferrari e amico storico di Shumacher, ha affermato che Michael ormai non è più quello che ricordavamo. Todt infatti è uno dei pochissimi che attualmente ha il permesso di andare a visitarlo, a patto di mantenere un religioso silenzio sulle sue condizioni cliniche.