'A Michael Schumacher non sarebbe piaciuta la F1 di oggi', Herbert: 'Ma l'elettrico...'

A Michael Schumacher sarebbe piaciuta la Formula 1 di oggi? Secondo Johnny Herbert la risposta è negativa. Il pilota britannico è stato compagno di Schumi in Benetton nel 1995, e conosce molto bene il 7 volte campione del mondo.

"Visto ciò che abbiamo fatto con il motore a combustione nel corso degli anni, in diverse formule, non sono sicuro che gli sarebbe piaciuta la guidabilità – precisa Herbert come si legge su Sports Illustrated – l'aspetto controllo è stato quasi eliminato se confrontiamo le vetture di oggi con quelle di un tempo. Gran parte della naturale abilità dei piloti viene perchè controllano tutto gli ingegneri”.

In ogni caso Herbert aggiunge: "Gli sarebbe piaciuto il lato elettrico, il lato ingegneristico della F1 moderna? Sì, perché sarebbe stato puramente una questione di prestazioni. Ma penso che sarebbe stato frustrato se gli avessero detto cosa fare! Ma si sarebbe reso conto rapidamente che c'era un comunque un vantaggio”.

L'intervista non poteva non spostarsi sull'incidente di Michael Schumacher, per cui forse son stati commessi degli errori: "Nonostante l’enorme vuoto lasciato dall’incidente del 2013, Corinna è sempre stato un faro, è una donna ‘molto forte'. Lei dice che stanno cercando di andare avanti come famiglia, così come Michael avrebbe voluto. Devono andare avanti con le loro vite private".

Secondo Eddie Jordan Corinna vive da 10 anni da prigioniera, e a riguardo Herbert ha spiegato: "Corinna è stata un enorme supporto per lui quando correva", per poi aggiungere "Un enorme vuoto è rimasto dopo l'incidente di Schumacher. Sarebbe bello riavere indietro Michael adesso".

Infine, sul rapporto con il figlio Mick: "Purtroppo Mick non ha mai potuto parlare con suo padre e non ha mai avuto un consiglio sulla professione. Michael sarebbe stato di grande aiuto e quella relazione padre-figlio sarebbe stata una cosa molto vantaggiosa per lui".