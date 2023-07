Michael Schumacher a Monza? No, è James Calado ma lo scatto fa venire i brividi

Da qualche ora a questa parte è divenuto virale uno scatto proveniente direttamente dal circuito di Monza e dal campionato WEC che si è corso domenica scorsa: una foto da pelle d'oca, visto che il soggetto nell'immagine sembrerebbe essere Michael Schumacher.

Cappellino rosso, maglia bianca con il colletto alto, logo Ferrari sul petto e sguardo verso l'orizzonte. A vederlo così, di sfuggita, sembrerebbe essere uno scatto con protagonista Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di Formula 1, da troppi anni ormai ritiratosi a vita privata dopo il terribile incidente sugli sci.

Eppure c'è qualcosa che non quadra visto che “Schumi” è appoggiato ad una Ferrari 499P, l'hypercar che poche settimane fa ha vinto la 24 ore di Le Mans. Come è possibile quindi? Autrice di questo scatto che fa venire i brividi è Giulia Toninelli, nota giornalista sportiva e grande appassionata di motori, che attraverso la propria pagina Instagram ha appunto pubblicato lo scatto incriminato, commentando: “Ieri ho fatto questa foto a James Calado in griglia a Monza poco prima del via della 6h del WEC. E niente, c’è una somiglianza che sa di grande, infinita, malinconia”.

Il soggetto in foto è proprio James Calado, facente parte dell'equipaggio ufficiale della 499P per la stagione 2023, e ormai da anni nel giro Ferrari dopo lo sbarco nel campionato GT con la 458 Italia.

Moltissimi i like ma soprattutto i commenti alla foto, come ad esempio chi ha scritto: “Mi sono spaventato”, ma anche: “Mamma mia! Scorrendo la home mi è venuta la pelle d'oca”, e ancora: “Se non avessi letto, avrei pensato fosse una vecchia foto di Schumi”, quindi: “Incredibile la somiglianza da quel profilo”.

Impossibile non associare Schumacher a James Calado, a cominciare da quel profilo con l'inconfondibile mascella un po' pronunciata, poi il cappello, che il tedesco era solito indossare, e soprattutto quel rosso che tanto gli donava. C''è da dire che Calado ha una certa somiglianza con il 7 volte campione del mondo di per se, al di là dell'immagine, ma dalla foto virale il paragone è davvero incredibile.