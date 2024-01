Michael Schumacher, Johnny Herbert riaccende le speranze: 'Mi dicono si sieda a tavola'

Si riaccendono forse le speranze per Michael Schumacher dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da Johnny Herbert, ex compagno in Benetton del Kaiser e attuale commentatore per Sky Sports F1.

Chiacchierando con BettingSites.co.uk, il 59enne ex pilota di Formula 1 ha parlato delle condizioni di Michael Schumacher, forse vittima di due errori dopo il tristemente noto incidente sugli sci.

"Sento solo cose di seconda mano – ha voluto specificare Herbert, come riferisce Fanpage - ho sentito dire da gente della F1 che si siede a tavola per cena ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe. Non abbiamo sentito molto dalla famiglia, è comprensibile che sia così. Questa è sempre stata una parte importante del modo di Michael e della famiglia di mantenere tutto molto privato, molto segreto".

In ogni caso Herbert si sente di essere realista, dicendosi convinto che Michael Schumacher, che secondo Ross Brown avrebbe potuto avere oggi 8 titoli, "sia nella stessa situazione in cui si trovava subito dopo l'incidente".

E ancora: "Non credo che le cose siano andate avanti nel modo che molti di noi che lo conoscevano e molti dei suoi tifosi in tutto il mondo vorrebbero vedere. A loro piacerebbe sapere, a tutti noi piacerebbe sapere che le cose stanno andando avanti in modo positivo. Ma poiché non disponiamo di alcuna informazione, possiamo solo supporre che non sia ancora in una posizione in cui ci sia una possibilità di recupero".

Secondo il commentatore di Sky F1 UK, la famiglia di Schumi starebbe aspettando una nuova terapia per riportare Michael alla persona che tutti noi conoscevamo “Questo è soprattutto quello che vogliamo vedere".

Il compagno di Schumi in Benetton nel 1995 ha infine fatto i nomi di chi può andare a trovare il tedesco: oltre alla famiglia, a Jean Todt e a Luca Badoer, pare che in passato si sia spesso visto Ross Brown, mentre più di recente l'ex pilota Ferrari Gerhard Berger.