Michael Schumacher, l'ex manager Willi Weber: 'Ho perso la speranza di rivederlo'

Il 29 dicembre saranno passati dieci anni dall'incidente sulle nevi che obbligò Michael Schumacher, mito della Formula 1, a ritirarsi a vita privata. Nessuno sa dire con certezza come stia il 7 volte campione del mondo, ma stando a quanto trapelato, il campione tedesco sarebbe costretto a casa, molto probabilmente limitato nei movimenti e non solo.

L'incidente con gli sci di Michael Schumacher è tornato fortemente d'attualità in queste ore dopo un'inchiesta di un giornalista dell'ARD, secondo cui sarebbero stati commessi forse degli errori nei soccorsi dell'ex pilota di Ferrari.

In attesa di conoscere la verità è uscito allo scoperto Willi Weber, l'81enne storico ex manager della leggenda della 4 ruote. I due hanno fatto coppia fissa nel circus per due decenni, e parlando con l'Express di Colonia ha spiegato: “Quando penso a Michael adesso, purtroppo non ho più alcuna speranza di rivederlo”. E ancora: “Non ho nessuna notizia positiva dopo dieci anni”.

Quindi Weber aggiunge: “Avrei dovuto andare a far visita a Michael in ospedale. Ho pianto come un cane dopo il suo incidente”. Willi Weber, da quanto emerge, non avrebbe accesso alla casa di Schumi, nel senso che solamente la famiglia e il buon Jean Todt possono fare visita al campionissimo tedesco.

In questi dieci anni nessuno ha mai parlato con chiarezza delle condizioni fisiche dell'ex star della Formula 1, ma quello che traspare dalle parole (poche) rilasciate dai famigliari, è che Schumi non stia purtroppo bene, lontano anni luce dalle sue eccelse condizioni fisiche, lui che è sempre stato un grandissimo sportivo.

Schumi, oltre alle auto, amava anche le moto, gli sci, e il pallone, e spesso e volentieri ha partecipato alla famosa sfida fra nazionale piloti e cantanti organizzata in occasione del Gran Premio di Monza allo stadio Brianteo.

Fra coloro che non hanno abbandonato mai un istante Michael Schumacher, la storica moglie Corinna, che “vive da 10 anni prigioniera” ha detto di recente Eddie Jordan, e che in occasione del documentario Netflix dedicato al 7 volte campione del mondo, si commosse facendo commuovere il pubblico di casa.