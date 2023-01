Michael Schumacher compie 54 anni, gli auguri di Ferrari: 'Oggi e per sempre'

Compie oggi gli anni Michael Schumacher, leggenda della Formula 1 e sette volte campione del mondo. Il pilota tedesco spegne le 54 candeline e la Ferrari, scuderia che molto volentieri lo ricorda in svariate occasioni, ha voluto fargli gli auguri.

Attraverso la propria pagina Twitter, e in generale su tutti i suoi social, la casa di Maranello ha pubblicato un bel post, un'immagine con il numero 54 nonché Schumacher mentre festeggia vittorie e Mondiali, corredato dalle monoposto da lui portate al successo. “Buon compleanno Michael. Con te il giorno del tuo compleanno, oggi e sempre”, ha scritto la Ferrari, a cui ha fatto eco Luigi Zironi, sindaco di Maranello, che ha parlato così in questo giorno di festa ma anche di malinconia: “L’affetto della nostra città per Schumi va oltre il valore del pilota e i trionfi in F1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato, con un garbo e una generosità entrati a tutti nel cuore. Auguri sinceri a Michael, nostro cittadino onorario: Maranello è sempre al suo fianco”.

Anche il figlio Mick Schumacher, recentemente ufficializzato da Mercedes, ha voluto fare gli auguri al padre, definendolo il “papà migliore al mondo”. Michael Schumacher, dopo una carriera gloriosa in Formula 1, ha purtroppo cambiato vita il 29 dicembre del 2013, giorno in cui è rimasto vittima di un terribile incidente con gli sci sulle nevi di Meribel: 9 anni fa, dopo una caduta, andò a sbattere contro un masso colpendo la testa, e da allora la sua esistenza non è stata più come prima.

Dopo due delicate operazioni neurochirurgiche, Schumi ha iniziato un lungo periodo riabilitativo, anche se delle condizioni fisiche del Kaiser è sempre trapelato poco. La moglie Corinna ha sempre voluto giustamente tenere per se lo stato di salute del marito, e in occasione del documentario di Netflix aveva confessato che “Ora Schumacher c'è ma è diverso”. Jean Todt ha invece raccontato di vedere le gare di Formula 1 assieme al tedesco, mentre stando ad altre voci l'ex pilota non parlerebbe, comunicherebbe con gli occhi a a volte non riconoscerebbe le persone.

Ovviamente, come detto sopra, si tratta di notizie non ufficiali e da prendere con le pinze, ma tenendo conto che Schumacher non è più apparso pubblicamente dopo l'incidente, è probabile che un fondo di verità in tutte queste voci vi sia. A proposito del 7 volte campione del mondo, di recente è stata messa all'asta la splendida Benetton che fu di Schumacher e Piquet, in condizioni perfette.