Michael Schumacher come sta? L'avvocato: 'Ecco perchè non forniamo mai notizie'

Come sta Michael Schumacher? Una domanda ricorrente spesso e volentieri fra gli appassionati di Formula 1, gli addetti ai lavori e i fan del mitico 7 volte campione del mondo. Schumi si è ritirato a vita privata dal 29 dicembre del 2013, dal terribile incidente di Meribel, e da allora non si hanno più notizie certe.

Tutto quello che sappiamo è quanto filtra dalle poche interviste rilasciate in questi anni dagli amici più intimi dell'ex pilota, a cominciare da Jean Todt, che ha spiegato che l'incidente ha avuto conseguenze su Schumacher, senza comunque sbilanciarsi oltre.

Sulla vicenda si era espresso anche Eddie Jordan, ex team principal di Schumi, che aveva parlato di Corinna, spiegando che “Vive come una prigioniera da 10 anni”, facendo riferimento al fatto che la donna sia “costretta” ad accudire il marito, molto probabilmente allettato 24 ore su 24.

Per cercare di fare chiarezza sul perchè la famiglia non fornisca mai notizie sulle condizioni dell'ex Ferrari, è intervenuto Felix Damm, avvocato che dal 2008 tutela legalmente gli Schumacher, in merito in particolare a ciò che riguarda media e stampa.

Intervistato dai tedeschi di Legal Tribune Online, ha specificato che: "Con l'incidente – parole riportate da Fanpage - la pressione dei media è ovviamente cambiata radicalmente. Per allentare la pressione, durante gli incontri con la stampa ai quali erano presenti anche i medici curanti sono state fornite le prime informazioni generali sulla salute di Michael, quindi contenuti classificati tematicamente come legati alla privacy".

E ancora: "In linea di principio nessuno può rivendicare la riservatezza dei fatti che lui stesso ha volontariamente divulgato al pubblico. In questo contesto la giurisprudenza parla di autoapertura della sfera privata. Ecco perché abbiamo dovuto affrontare ripetutamente il tema dell'autodivulgazione nei procedimenti giudiziari".

Felix Damm è poi entrato nel nocciolo della questione: “Si trattava di proteggere la privacy. Naturalmente, abbiamo discusso molto su come farlo. Abbiamo anche valutato se un rapporto finale sulla salute di Michael potesse essere la strada giusta per farlo. Ma la cosa non sarebbe finita lì, anzi ciò ci avrebbe costretto a costanti aggiornamenti sulle sue condizioni perché non sei tu a decidere quando l'attenzione dei media sulla vicenda calerà. A quel punto avremmo dato agio affinché uno, due, tre mesi o anche anni dopo il comunicato tornassero a chiedersi: ‘E come appare adesso?'. E nel caso in cui avessimo voluto agire contro le speculazioni ci saremmo nuovamente andati a scontrate con il tema dell’autodivulgazione volontaria".