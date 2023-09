Michael Schumacher come sta? L'amico Benoit conferma ciò che temiamo: 'Senza speranza'

Nessuno ha mai spiegato con certezza come stia Michael Schumacher, come vive, in quali condizioni di salute sia, e come passa le giornate, ma forse è meglio così. Quello che nessuno ha mai detto, probabilmente e purtroppo, è ciò che tutti temiamo.

E' triste e drammatico da dire, ma quello splendido pilota e uomo che ha vinto per 7 volte il titolo di campione di Formula 1, non esiste più, o per lo meno, lo Schumacher di oggi è solo l'ombra di se stesso.

Tutta colpa di quel terribile incidente sulla neve che ha stravolta la vita dell'ex pilota Ferrari e della sua famiglia. Da quel giorno nessuno ha più visto il tedesco, anche se pare che qualcuno abbia provato a vendere le foto private di Schumacher per 1 milioni di euro, circostanza di cui fortunatamente nessuno ne ha approfittato.

Sappiamo che spesso e volentieri va a trovarlo Jean Todt, che di recente ha detto: “Schumacher? L'incidente ha avuto conseguenze”. Al suo fianco vi è inoltre sempre la moglie Corinna e il figlio Mick. "Michael Schumacher c'è, ma è diverso", ha confessato la storica consorte nel documentario Netflix dedicato al pilota tedesco.

Il figlio ha invece aggiunto: "Penso che ora ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell'automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. Rinuncerei a tutto per poterlo fare". Parole, quelle del terzo pilota Mercedes, da cui si capisce chiaramente come Schumi molto probabilmente non riesca più ad avere una conversazione.

A sottolineare le condizioni fisiche probabilmente compromesse del pilota ex Ferrari, Benetton e Jordan, anche Roger Benoit. Il 74enne cronista elvetico, presenza fissa nei paddock della Formula 1 negli anni '90, è oggi un caro amico del Kaiser, e uscendo allo scoperto nelle scorse ore ha spiegato, premettendo: “Non so come sta oggi Schumi ma la risposta a questa domanda è una sola e l'ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà'. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza".