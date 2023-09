Michael Schumacher, battuta choc durante il Gp di Suzuka poi arrivano le scuse

Il Kaiser Michael Schumacher, dopo l'intervista choc dell'AI, torna al centro di una vicenda a dir poco spiacevole accaduta durante la recente diretta del Gp di Suzuka.

Come da date del campionato di Formula 1 2023, in Giappone si è corso lo scorso weekend e nell'occasione un giornalista spagnolo di DAZN Spagna, Antonio Lobato, molto apprezzato in terra iberica, si è lasciato andare ad una battuta choc sul 7 volte campione del mondo, un humor nero che in breve tempo ha fatto il giro del web, causando non poche polemiche.

Lobato si è scusato subito dopo il polverone che si è venuto a creare ma in ogni caso sono stati moltissimi i messaggi di gente indignata. Ma cosa ha detto di preciso? "Lascia che Adrian Newey (il direttore tecnico della Red Bull ndr) tremi perché sta arrivando Antonio Lobato", le parole in studio. E Andrea Lobato ha replicato, con riferimento ai record registrati da Verstappen, pilota che secondo molti potrebbe superare anche Schumi: "Lascia che Michael tremi! Beh… non Michael, non può tremare", riferendosi al fatto che il tedesco si trovi da dieci anni in casa, molto probabilmente allettato, dopo il terribile incidenti sulle nevi di fine 2013.

"È davvero spregevole, andrebbe licenziato", il commento maggiormente diffuso a risposta delle parole di Lobato, che poi ha deciso di scusarsi pubblicando un video sulla sua pagina social in cui ha spiegato: "Si è trattato semplicemente di un errore di pura goffaggine – si legge su Fanpage.it - di incapacità di esprimersi correttamente, forse a causa delle troppe ore trascorse in piedi, del ‘jet lag'… che non è una scusa".

E ancora: “Quando è venuto fuori il riferimento ad Adrian Newey ho pensato a trovare un altro personaggio di riferimento in Formula 1 che abbia tanti titoli, che sia una pietra miliare… e venne fuori il nome Michael Schumacher. Forse per la grande ammirazione che ho per lui e perché quando si tratta di valutare record, titoli, vittorie non può che essere un'icona leggendaria da richiamare e prendere come esempio. Ha sette titoli mondiali ed è il secondo pilota con più vittorie nella storia della Formula 1. Ho sbagliato tutto, non dovevo usare nemmeno quel tono", ha concluso.