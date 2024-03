Michael Schumacher, all'asta i suoi orologi: ce ne è uno che vale più di due mln di euro

Dopo le Big 5 di Ferrari tutte incredibilmente all'asta, ecco spuntare un'altra vendita a dir poco sensazionale riguardante sempre il mondo della Rossa: i preziosi orologi di Michael Schumacher.

Il prossimo 13 maggio, in occasione del 30esimo anniversario della vittoria del primo campionato di Formula 1 vinto da Schumi nel 1994 su Benetton, sarà possibile acquistare alcuni dei cimeli del tedesco, fra cui i due pezzi più pregiati, leggasi un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph e un FP Journe Vagabondage.



Si tratta di due orologi che valgono centinaia di migliaia di euro, se non più di due milioni di euro, in quanto pezzi unici realizzati proprio per il pilota. Inoltre, ad aumentare ulteriormente il loro valore, il fatto che si tratti di orologi che vennero regalati da Jean Todt all'amico Schumi, commemorando i titoli del kaiser con tanto di incisione sul retro.

L'asta si terrà a Ginevra in Svizzera, e rappresenta la seconda di questo tipo visto che Christie's aveva già venduto gran parte della collezione di Jean Todt nel 2022, fra cui diversi preziosi regalatigli da Schumacher. Forse non tutti sanno che il 7 volte campione del mondo era un grande appassionato di orologi, un vero e proprio collezionista, come lo sono del resto molti sportivi.

Si tratta di una passione costosa e che i comuni mortali possono solo desiderare. Basti pensare che Leclerc ha un orologio da due milioni di euro, quello famoso che venne rubato a Viareggio e poi ritrovato.



Stando a quanto fatto sapere da Remi Guillemin, responsabile degli orologi di Christie's per l'Europa, nel 2022 Corinna Schumacher, la moglie dell'ex pilota Ferrari, avrebbe contattato lo stesso, per mettere appunto all'asta gli orologi, idea concordata con i due figli Mick e Gina.

Si tratta ovviamente di solo una parte della grande collezione di Schumi, ma comunque significativa visto che troviamo un Audemars Piguet (AP) Royal Oak Chronograph ref. 25960BC in oro bianco 18 carati con quadrante bianco, regalo di Natale di Todt del 2003 e che prevede sul cronografo il simbolo del casco di Schumacher alle ore 9:00 e il Cavallino Rampante di Ferrare alle sei, oltre a sei stelle (ad indicare i sei campionati del mondo) e al numero Uno posizionato sulle tre. Presenti anche gli anni delle vittorie e una dedica natalizia di Todt. Si tratta di un orologio che potrebbe essere venduto a circa 300mila euro, mentre per l'FP Journe Vagabondage I in platino si potrebbero superare i due milioni di euro.



Si tratta del regalo di Natale di Jean Todt del 2004, dopo la vittoria del settimo campionato del mondo. Anche in questo caso abbiamo il riferimento ai titoli, quindi il logo del casco e della scuderia Ferrari, oltre alla dedica in oro rosso 18 carati "X-Mas 2004 – da Jean Todt per il mio amico Michael Schumacher", un esemplare davvero unico e speciale, che unirà i collezionisti, gli amanti di Schumi e quelli della Formula 1.

