Michael Schumacher, all'asta la Ferrari F2001b: toccherà i 10 milioni di dollari?

Sono state diverse, negli ultimi anni, le vetture di Formula 1 di Michael Schumacher vendute all'asta. Fece molto parlare di sè la vicenda dalla monoposto del primo mondiale del pilota tedesco . Adesso tocca alla F2001b.

Michael Schumacher ha guidato questa vettura verso la vittoria al Gran Premio d'Australia del 2002, e soltanto due settimane dopo, ha conquistato la 150esima Pole Position della Ferrari con la stessa vettura al Gran Premio della Malesia.

Durante la gara in Malesia, nonostante la partenza dalla prima fila, Schumacher fu coinvolto in un contatto con Juan Pablo Montoya all'inizio del Gran Premio, evento che lo ha costretto a fare un improvviso pit-stop per sostituire l'ala anteriore. Questo contrattempo lo fece scendere al 21esimo posto, nonostante questo Schumacher fece una gara leggendaria, con una risalita incredibile che lo portò a terminare la gara al 3° posto, alle spalle dello stesso Montoya. La vettura ha quindi guadagnato una discreta fama a causa di questa storia.

La Ferrari F2001b era una vettura alimentata da un potente motore V10 aspirato da 3,0 litri che trasferiva la potenza alle ruote posteriori tramite una trasmissione a sette velocità. Questo motore produceva una notevole potenza di circa 825 CV a 17.300 giri/min, un valore impressionante considerando che le auto di Formula 1 dell'epoca pesavano solo 600 kg, 200 kg in meno rispetto alle attuali vetture di Formula 1 (anche se pare che per il 2026 le attuali Formula 1 potrebbero subire una riduzione di peso).

Nonostante non sia stato pubblicizzato un prezzo di vendita previsto per questa particolare auto di F1, vale la pena notare che l'anno scorso una Ferrari F2003, con cui Schumacher ottenne cinque vittorie in gara, tre pole position e due podi, è stata venduta per 14,8 milioni di dollari. Considerando che questa vettura in vendita ha solo una vittoria in gara, potrebbe ragionevolmente essere stimata a un prezzo inferiore, intorno ai 10 milioni di dollari.