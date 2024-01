Michael Jordan, in vendita la sua magnifica BMW 850i con targa 'M AIR J'

Una splendida BMW Serie 8 degli anni '90 appartenente a Michael Jordan, miglior giocatore di basket di tutti i tempi nonché lo sportivo più conosciuto sul pianeta, è al momento in vendita.

Dalla Ferrari 512 alla Hennessey Venom F5, Michael Jordan vanta una collezione di supercar da far invidia a tutti gli amanti delle quattro ruote, e della stessa faceva appunto parte anche una splendida BMW 850i del 1991 di colore blu scuro.

Sul contachilometri segna solo 30mila miglia, circa 48mila chilometri, mentre il cambio è manuale a sei marce. Un mix esplosivo che siamo certi farà felici i ragazzi di Bring a Trailer, la casa d'asta che ha messo appunto in vendita quello che è un vero e proprio cimelio.

Attenzione, Michael Jordan non la sta mettendo in vendita direttamente ma è il secondo proprietario della stessa sportiva tedesca a volersene liberare, ma in ogni caso rappresenta un vero e proprio gioiello, se non per il fatto che la Serie 8 di quegli anni è una delle più riuscite in casa BMW.

Sotto il cofano troviamo un motore V12 da 5,0 litri con una potenza di 300 cavalli, oltre ad uno scarico MagnaFlow, giusto per non farsi mancare nulla. La frizione del cambio è stata invece sostituita nel 2017, sei anni fa, e tutto ciò rende questa vettura davvero attraente, indipendentemente dall'appartenenza al The GOAT, the greatest of all time.

Splendido anche il colore, un Mauritius Metallic Blue in grado di cambiare tonalità a seconda di come viene colpito dai raggi del sole. Inoltre si tratta della versione preparata da AC Schnitzer scelta da Michael Jordan in persona: stiamo parlando precisamente di paraurti, cofano e parafanghi anteriori più “aggressivi” rispetto al già splendido esemplare di serie. Anche i cerchi in lega sono a firma Schnitzer, da 17 pollici, mentre gli pneumatici sono nuovi, e precisamente dei Continental ExtremeContact (235/45 anteriore e 275/40 posteriore) montati nel 2023.

Curiosità, l'850I è la seconda auto appartenente a Michael Jordan all'asta in pochi mesi: lo scorso luglio era stata infatti messa in vendita una splendida Mercedes S600 Lorinser di proprietà del sei volte campione NBA, finita all'asta per 23 dollari.