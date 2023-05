Michael Jordan si regala una Venom F5 Roadster: l'asso dell'NBA posa con John Hennessey

Michael Jordan è stato prima di tutto uno dei più grandi cestisti della storia, anche per chi non seguiva da vicino l’NBA. È rimasto un’icona, ma oggi è un imprenditore e grande appassionato di motori, tanto da possedere anche un team in NASCAR Cup Series, e di recente MJ si è regalato una delle 30 Hennessey Venom F5 Roadster esistenti.

John Hennessey, CEO del brand, ha postato un’immagine sulla pagina facebook del marchio mentre posa con l’ex cestista di fronte alla vettura appena consegnata, che purtroppo non è visibile nella sua interezza. Dal poco che traspare dell’auto scopriamo però che Jordan ha scelto di lasciare la fibra di carbonio della carrozzeria a vista in finitura lucida, a contrasto con alcune decorazioni in tinta gialla, mentre i cerchioni sono in tinta nera, per un look finale total black che ben si lega al nome della vettura, che riporta alla mente il simbionte della Marvel.

Ricordiamo che la Hennessey Venom F5 Roadster nasce dalla F5 Coupé, dunque sotto al cofano batte lo stesso motore V8 twin-turbo da 6.6 litri capace di 1.842 CV, che di fatto la rendono la roadster più veloce del mondo, con una velocità massima che dovrebbe oltrepassare i 500 km/h, anche se non è stata certificata (Hennessey ha specificato di non essere interessata a rincorrere record).

Hennessey ha costruito soltanto 24 esemplari della Venom F5 Coupé, mentre le Venom F5 Roadster saranno soltanto 30 unità, vendute ad un prezzo di circa 3 milioni di dollari, una delle quali già nelle mani di Michael Jordan.