Michael Jordan, dalla Ferrari 512 nera alla Hennessey Venom F5: il garage del The Goat

Michael Jordan si è di recente regalato una splendida Hennessey Venom F5 Roadster. Si tratta solamente dell'ultima supercar che The Goat ha avuto in possesso: rivediamo insieme le sue auto più belle.

Cominciamo dall'iconica Ferrari 512 TR, la seconda versione della Ferrari Testarossa, che MJ acquistò nei primi anni '90 di colore nero con tanto di targa M-AIR-J. Fu la protagonista di una storica foto, che trovate qui sopra, in cui si vede Jordan scendere dall'auto con occhiali e calzino bianco, contornato dalle sue guardie del corpo.

L'ex cestista dei Bulls e dei Bullets ha avuto anche una 550 Maranello, una Rossa uscita a metà anni '90, apparsa anche nella docu-serie The Last Dance e che si mormora sia stata di ispirazione delle scarpe Air Jordan numero 14.

Spazio anche ad una Bugatti Veyron Sang Noir “Sangue nero”, hypercar super esclusiva prodotta in soli 12 esemplari basata sulla 57S Atlantic. Dotata di un motore W-16 quad-turbo da 8 litri, si tratta di una vera e propria belva della strada.

Fra le auto guidate da Michael Jordan anche una splendida Porsche 911 Turbo S993 che ha ispirato le Air Jordan 6 Toro, e che MJ aveva in un rosso accesso. Anche in questo caso la vettura è stata mostrata in The Last Dance, il documentario dei record.

Altra Porsche guidata dal giocatore di basket più forte di tutti i tempi è la 911 930 Turbo Cabriolet 'naso piatto', vettura dal design unico e meraviglioso, che avrebbe ispirato lo storico designer Nike Tinker Hatfield a realizzare le Air Jordan 6. Era un'auto a cui Jordan teneva particolarmente visto che era targata MJ JJ, dove JJ erano le iniziali di James Jordan, il padre morto durante una rapina.

Michael Jordan ha avuto anche una splendida Mercedes S600, finita di recente all'asta, nonché una Mercedes-McLaren SLR 722, un'Aston Martin DB9 Volante, e infine una Chevrolet Corvette C4 ZR1, icona dell'America anni '80.