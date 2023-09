Michael Gambon, quella storica puntata di Top Gear che gli valse il suo nome sulla curva

E' morto nella giornata di ieri Michael Gambon, compianto attore irlandese divenuto famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione di Albus Silente nella saga di Harry Potter. Forse non tutti sanno che il nome dell'82enne attore è legato in maniera indissolubile alla storica trasmissione Top Gear.

Ai tempi in cui a condurla vi era ancora il mitico trio capitanato da Jeremy Clarkson, che di recente ha definito pericolose le auto elettriche, Michael Gambon venne ospitato due volte per la classica intervista in studio, e nella prima occasione si mise alla guida di una Suzuki Liana per registrare il proprio tempo sul circuito ufficiale di Top Gear, come da prassi.

Fu un evento così memorabile al punto che proprio Clarkson decise di assegnare all'ultima curva il nome allo stesso Gambon. Prima di chiudere il giro, infatti, l'artista di Dublino tagliò il tornantino a sinistra sull'erba, guidando in maniera così aggressiva da meritarsi l'intitolazione della stessa curva.

Da quel giorno, era il 2002, quella curva venne così sempre chiamata Gambon. "Sono così triste nell'apprendere la notizia che Michael Gambon è morto – il commento di Clarkson giunto ieri subito dopo che si è diffusa la notizia del decesso - era estremamente divertente e un ospite così eccezionale che abbiamo persino intitolato allo stesso una curva".

Numerosi anche i messaggi dei fan di Top Gear, come ad esempio chi ha scritto: "Riposa in pace signor Gambon, il tuo ricordo non ci lascerà mai”. Gambon andò ospite una seconda volta da Top Gear, nel 2009, e in quel caso si mise al sedile di una Chevrole Lacetti, fermando il cronometro al minuto, 50 secondi e 3 decimi.

La doppia apparizione dell'artista irlandese è stata senza dubbio una delle più belle della storia del programma BBC, ma nell'elite rientra anche la memorabile puntata di Michael Schumacher, Stig e la Ferrari FXX, forse la più bella in assoluto, soprattutto per gli amanti del Kaiser.