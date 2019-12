Michael Fux mette in vendita meravigliose McLaren 720S, Senna e Porsche 918 personalizzate

Michael Fux è un noto collezionista di automobili e ne è ovviamente un grande appassionato, ma ha deciso di vendere alcune vetture appartenenti alla sua collezione personale. Lo farà all'evento Mecum Auctions Kissimmee che si terrà il prossimo Gennaio.

Le supercar maggiormente degne di menzione sono le McLaren Senna e 720S e la Porsche 918 Spyder. La prima è stata verniciata in uno dei colori preferiti da Michael, il "Fux Fuchsia", e sviluppata da Rolls-Royce, per poi infine esser di nuovo modificata dal team McLaren Special Operations (MSO). Di sicuro il risultato cattura l'occhio, ma è al contempo parecchio polarizzante.

Passando alla McLaren Senna, vi diciamo che l'esemplare in questione è quello dotato di telaio numero 2 sui 500 prodotti, e verniciato di verde con fibra di carbonio esposta. Il processo di lavorazione del carbonio per l'assunzione di tale effetto è stato veramente arduo, ed è costato a Fux 297.575 dollari. Altri 86.930 dollari sono invece spesi nella sola colorazione della carrozzeria e nelle modifiche di alcuni componenti degli interni. La macchina ha percorso solamente 326 chilometri ed è praticamente nuova.

Non dimentichiamoci però della Porsche 918 Spyder. La hypercar tedesca nelle mani dell'uomo d'affari è uno dei soli due esemplari verniciati in Acid Green, e l'altro si trova in Australia, dall'altra parte del mondo. La 918 è stata lasciata praticamente in condizioni stock e il contachilometri ne segna 820 complessivi.

Per le altre macchine di Fux presenti all'asta vi lasciamo solo una menzione. Ci saranno una Mercedes-Benz SLS AMG, una Ferrari 488 Spider, una Ferrai F430 Spider, una Porsche 911 R, una BMW M5 First Edition, una Mercedes-Benz CL65 AMG 40th Anniversary del 2008 e infine una Cadillac Series 70 Fleetwood Convertible Coupe del 1936. Ma adesso, se siete curiosi, date un'occhiata alla galleria di immagini in calce.

