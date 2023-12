Michael B. Jordan ha distrutto la sua Ferrari 812 a Hollywood: è finito contro una Kia

L'attore Michael B. Jordan è stato coinvolto in un incidente automobilistico a Hollywood schiantando la sua Ferrari 812 Superfast, dal valore di 429.000 dollari, contro una Kia Niro parcheggiata.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti oltre ai danni materiali alle due auto coinvolte. La polizia di Los Angeles ha escluso l'uso di droghe o alcol da parte di Jordan, con l'attore che stato invitato a compilare un rapporto della polizia online.

Secondo fonti oculari, la polizia ha chiesto spiegazioni a Jordan sull'incidente, ma l'attore non ha fornito alcuna ragione. Jordan è rimasto sulla scena durante l'indagine, apparentemente scontento e imbarazzato per l'accaduto. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media, che hanno immediatamente riconosciuto l'attore.

Girovagare per le metropoli americane non è certamente semplice, soprattutto in città dove, oltre al traffico, sono presenti numerosi ostacoli e strade in salita. Se siete mai stati a San Francisco avrete sicuramente notato le strade molto ripide (oltre alla famosa Lomba Street). Questo automobilista è finito giù da una scalinata assieme alla sua auto, il video è stato ripreso dalle telecamere stradali.

Ci sono poi eventi che enfatizzano un uso sconsiderato di veicoli molto potenti. In un evento di Cars and Coffee, sempre gli Stati Uniti, un automobilista ha distrutto la sua Ferrari F8 Tributo.