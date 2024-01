Michael B. Jordan, niente accuse dopo l'incidente in Ferrari: 'Forse non era al volante'

Ricordate l'incidente che coinvolse una Ferrari 812 appartenente all'attore Michael B Jordan? Ebbene, poco più di un mese dopo il fattaccio, le autorità hanno concluso le indagini, con Jordan che non riceverà alcuna accusa.

Sostanzialmente, le autorità non sono in grado di provare in modo definitivo che Michael B. Jordan fosse al volante dell'812 durante l'incidente. Anche se ci sono prove video che mostrano la Ferrari in corsa prima dell'incidente, il video, che vi abbiamo descritto con cura e che riportiamo qua in alto, non ritrarrebbe in alcuna scena chiaramente Jordan al volante.

Nonostante le immagini che mostrano Jordan gareggiare con un'altra Ferrari poco prima dell'incidente, le forze dell'ordine ritengono che il video, sebbene parte del puzzle, non sia sufficiente per stabilire la dinamica completa dell'evento. Le autorità affermano che, dato che si tratta di un reato minore, un agente avrebbe dovuto vedere personalmente Jordan alla guida dell'auto per poterlo accusare. Tuttavia, i poliziotti sono arrivati sulla scena solo dopo l'incidente.

Anche se l'ipotesi di eccesso di velocità potrebbe sorgere, le autorità non possono determinare con certezza a quanto effettivamente l'auto stesse andando prendendo in considerazione solo il video, rendendo quindi difficile citare Jordan per tale infrazione (ammesso davvero che fosse lui al volante, cosa che al momento non si può provare).

Certo, restano ancora molte domande senza risposta su questo incidente, specialmente su come si possa colpire un'auto parcheggiata andando ad una velocità, sì alta, ma non tale da giustificare la manovra che possiamo osservare nel video. Potremmo non ottenere mai tutte le risposte desiderate, e l'attenzione potrebbe dirigersi altrove, magari verso i prossimi ruoli e film di successo di Michael B. Jordan, facendo in modo che questo incidente venga dimenticato nel vortice della vita quotidiana e nel calderone quotidiano delle notizie di gossip.

In tutta questa situazione, Michael B. Jordan e i suoi rappresentanti sono rimasti in silenzio sull'incidente, senza rilasciare dichiarazioni o commenti.